六千萬鑽戒好閃！ 名媛芭莉絲希爾頓要嫁了

希爾頓集團繼承人、美國名媛芭莉絲希爾頓接受男友求婚，確定要嫁了！（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，希爾頓集團千金、美國名媛芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）決定要嫁了！曾在媒體上闖出風風雨雨的芭莉絲，與小名氣男星克里斯澤爾卡（Chris Zylka）交往2年後，今日早上透過Instagram與推特發文，男友以一只高達200萬美元（約5,951萬台幣）的20克拉鑽戒，於科羅拉多州亞斯本（Aspen Mountain）的滑雪渡假中心向她求婚。芭莉絲興奮地表示，自己是全世界最幸運的女孩，立即就答應了求婚。讓這個生活充滿爭議的名媛，再次成為各大媒體的關注焦點。

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現年36歲的芭莉絲希爾頓，出生於紐約，父母是著名希爾頓集團（Hilton Group）主席巴倫·希爾頓的第六子理察·希爾頓與著名的凱西·希爾頓（Kathy Hilton）。芭莉絲在家中排行老大，下有一個同樣也是名媛的妹妹妮姬·希爾頓（Nicky Hilton）。而她也因為母親的關係，與兩位著名影星莎莎·嘉寶和伊莉莎白·泰勒（Elizabeth Rosemond Taylor）有著親戚關係。在爸媽支持下，從小就為多個品牌擔任模特兒，19歲那年簽入現任美國總統川普（Donald Trump）的經紀公司，為Tommy Hilfiger、Christian Dior等品牌走向，逐漸成為網路紅人。

One day, someone will walk into your life & make you see why it never worked out with anyone else... 😍😍

Paris Hilton（@parishilton）分享的貼文 於 張貼

因性愛錄影帶爆紅的芭莉絲希爾頓（圖左）與男星克里斯澤爾卡（圖右）傳出喜訊。（達志影像/Shutterstock）

從《拜金女新體驗》（The Simple Life）實境秀爆紅後，芭莉絲希爾頓的私生活就成為全球狗仔追逐的焦點之一。卻在2003年因為性愛錄影帶遭曝光後，雖然讓她知名度再次飆升，卻也讓她逐漸淡出螢光幕之外。曾出演過電影《蜘蛛人：驚奇再起》的現任男友克里斯·澤爾卡，兩人於8年前首次相識，在影劇事業上仍不算太知名的他，似乎也藉此成為媒體的熱門焦點。

(中時電子報)

文章來源：Paris Hilton gets engaged and the ring is HUGE

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