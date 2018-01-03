檳榔攤作掩護 和平醫院旁驚現牌九賭場

警方查獲職業賭場利用縮小版千元玩具鈔當籌碼。〔警方提供〕

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職業賭場在進出門口裝設監視器監控可疑人員。〔警方提供〕
職業賭場在進出門口裝設監視器監控可疑人員。〔警方提供〕
警方當場查扣賭資等證物。〔警方提供〕

年關屆近，朱姓男子想藉機撈一筆，在人潮進出繁忙的北市和平醫院旁，租屋開設職業地下牌九賭場，開張沒幾天，就被台北市刑大偵3隊會同轄區中正2分局查獲，朱嫌為防被警方查獲時損失現金，特別用縮小版的千元玩具鈔代替籌碼，還用經營檳榔攤作掩護，但仍逃不過警方法眼逮個正著。

警方指出，這個職業賭場是位在中華路上連棟式公寓的地下室，緊鄰和平醫院，賭場是從深夜開始營業，所以賭客進出都安排從公寓後方巷子，再由公寓後門進入後下到地下室，朱姓男子是在日前向二房東租下後開設牌九賭場，為了掩人耳目，賭客都是在別處集合，再由林姓、王姓員工，以專車載到賭場。賭場在一樓等處還設有多支監視器，派人專門監控可疑人員。

警方表示，朱某主持牌九賭場，為了防被警察查獲時，扣走現金，別出心裁地不用現金或傳統籌碼，而是改用縮小版的千元玩具鈔票，代替籌碼下注，每注最高可下10萬元〔俗稱1本〕，輸贏相當驚人。

警方說，這個職業賭場是採流動性，也就是所謂的秋水場，平常白天是以經營檳榔攤作為掩護，營業至深夜12點才休息，但如果遇到賭場開張，就會提早歇業，警方埋伏監控多日，發現這個奧密後，才掌控賭場開張時間，持搜索票攻入賭場查緝，當場逮獲朱姓主持人、2名員工及23名賭客，現場查扣天九牌一副、抽頭金16500元、籌碼千元玩具鈔、現金7萬多元。偵詢後將朱姓主持人、2名員工依賭博罪嫌移送，賭客則分別裁處罰金9000元。

(中時)

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