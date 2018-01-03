十全滯洪公園工程 陳菊視察進度

高雄巿長陳菊視察三民區十全滯洪公園暨寶珠溝排水整治工程進度。(水利局提供)

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工程將於今年9月完工，完工後可提供滯洪量約6萬噸，可有效減少汛期間寶珠溝排入下游的洪峰流量。(水利局提供)
完工後可改善鄰近地區淹水情況，更可為市民提供一處良好休閒遊憩場所，帶動周邊環境永續發展。(水利局提供)
高雄巿長陳菊視察三民區十全滯洪公園暨寶珠溝排水整治工程進度。(水利局提供)

為改善三民區寶珠溝通洪能力，高巿府水利局現施工中的「十全滯洪公園工程」，併同興建立體停車場及16戶商店，將於今年9月完工，完工後可提供滯洪量約6萬噸，可有效減少汛期間寶珠溝排入下游的洪峰流量，以降低愛河負荷，高雄巿長陳菊3日特別前往視察。

陳菊3日早上10時偕同立委李昆澤、劉世芳、高雄市議會議長康裕成、議員何權峰、黃淑美、內政部營建署下水道工程處長陳志偉、分處長林厚名、三民區長林清益、地方里長等人視查十全滯洪公園工程及寶珠溝排水整治工程，並聽取水利局長蔡長展簡報工程辦理情形，兩項工程總經費6.31億，包括中央補助3.15億、地方自籌3.16億。

高市府感謝李昆澤、劉世芳爭取中央補助款3.15億，因農曆春節將近且工程範圍位於市區主要交通幹道，請水利局特別注意周遭交通維持措施及工地揚塵抑制，並加速趕工，以減少工程對地方民眾的影響。

水利局指出，寶珠溝渠道部分從上游十全滯洪公園至愛河匯流口進行全長約為1450公尺的河道改善，不僅加強渠道排水功能並積極建立親水空間，更利用南岸的部分公園用地進行堤線調整。

除增加通水面積更具備景觀休憩、營造自然蜿蜒深槽河道並透過汙水截流改善寶珠溝水質，工程預計於今年9月完工，屆時除可改善鄰近地區淹水情況，更可為市民提供一處良好休閒遊憩場所，帶動周邊環境永續發展。

(中時)

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