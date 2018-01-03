牽制殲-20？日擬買EA-18G咆哮者電戰機

2018年01月03日 13:11 中時電子報 蔡萱

面對北韓和中國的威脅，日本繼引進長程巡弋飛彈、加購F-35B戰機之後，目前正計畫購買美國的電子作戰飛機，考慮的名單包括專門攻擊雷達及通訊裝置武器的EA-18G「咆哮者」電子作戰飛機，加強攻擊周邊國家的電子設施、承擔對外打擊的突防任務與牽制殲-20等能力。

據《日本經濟新聞》報導，日本防衛省正計畫要將購買電子作戰飛機納入2018年的中期防衛計劃書中，美國波音的EA-18G「咆哮者」電戰機也在採購名單之列，並在2019財年至2023財年間購買。

波音的EA-18G「咆哮者」電子作戰機是F/A-18E超級大黃蜂戰機的衍生版，針對破壞雷達裝置及通訊系統的武器，不僅可以發射高強度無線電脈沖干擾敵方雷達、通信系統，可在公海直接向對方國家雷達設施發動攻擊，還可攜帶反輻射導彈執行「硬摧毀」作戰任務。

日本防衛省採購和技術部門透露，計畫採購的電子戰飛機作戰範圍需要達到數百公里，並且可將強化日本的「反介入/區域拒止」戰略，以防止解放軍軍機和軍艦入侵日本海、空域，也說「中國正在部署自己的電子戰機，並由解放軍近幾年成立的戰略支援部隊直接指揮」。

除此之外，日本防衛省日前曾表示有意將海上自衛隊的準航母「出雲號」改裝，並打算購入多架可在短距離跑道上升降的F-35B戰機使用，增強武裝力量。

(中時電子報)