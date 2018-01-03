想「通」了! 北韓要和首爾熱線對話

北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅。(圖/美聯社)

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中時電子報
兩韓邊境的非軍事區。(影片/YouTube)

北韓3日表示，願意恢復兩韓溝通管道，將在當地時間下午3點30分重啟兩韓中斷的溝通熱線。北韓領導人金正恩日前才釋出善意，有意讓兩韓舉行高級別官方會談。

根據北韓國營廣播電台，北韓對南韓宣傳統戰機構─祖國和平統一委員會委員長李善權今天宣佈，將在平壤時間3日下午3時30分（台北時間下午2時30分）重啟板門店南北韓連絡管道。屆時北韓將和南韓討論北韓參與平昌奧運的事宜，北韓也歡迎南韓支持其和平提議。

李善權表示北韓將遵照最高領導層意願，以認真誠實的立場和態度與南韓建立緊密的聯繫，討論派遣北韓代表團參加冬奧的事宜。他也稱金正恩強調提上議程的兩韓關係，完全取決於兩韓政府如何負責任地處理問題。

北韓領導人金正恩元旦發表新年賀詞時，罕見向南韓釋出善意，稱須要改善兩韓關係，還願意讓北韓運動員參加平昌冬奧，但他也在賀詞中堅稱北韓是個擁核國家。南韓總統文在寅則對此金正恩這樣的態度表達積極的評價，但是也稱解決兩韓關係必須解決北韓的核武問題。

南韓統一部部長趙明均看準北韓是善意的時機時機在2日表示，提議兩韓於9日在板門店的「和平之家」舉行兩韓高層會談，希望兩韓代表能在會上討論北韓參加冬奧，以及改善兩韓關係等議題，也稱已經在2日上午已經透過板門店聯絡管道，試圖與北韓對話2次但都未獲得回應。

沒想到北韓就在3日就宣布，將重啟自2016年2月開城工業園區停運後就切斷的兩韓熱線，讓兩韓打破目前的僵局露出了一線曙光。不過李善權今天沒有明確表明，北韓是否接受南韓提出的兩韓高層會談提議。

另外，如果此次南韓提議的兩韓高層會談得以如願舉行，這場會談將會成為文在寅當上總統後的首次兩韓會談，也將是南北韓自2015年12月副部長會談後，相隔2年後再次會面。

(中時電子報)

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