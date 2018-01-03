恐怖髮夾彎 秘魯傳巴士摔落意外釀48死

2018年01月03日 13:46 中時電子報 李靖棠

（14:20更新）據法新社（AFP）報導，根據當地媒體回報，開往秘魯首都利馬的巴士墜落懸崖後，死亡人數現已上升至48人。至於意外發生原因，當地搜救指揮官表示，尚無法確認實情，但巴士公司表示，該輛墜落懸崖的巴士出發前才剛剛經過檢測，應不是機械故障所致。

Peru retrieves fallen after bus crash kills 25

據英國衛報（The Guardian）報導，一輛載有57名乘客的秘魯巴士，在從瓦喬（Huacho）出發前往首都利馬（Lima）的途中，在距離目的地北方70公里之處，發生巴士跌落懸崖的意外慘劇，釀成車上至少46人死亡、多名乘客重傷。秘魯當地軍警現已派出大批人員前往現場，並調派直升機與巡邏船加大搜尋範圍，試圖找尋可能的生還者。

秘魯利馬北部海岸發生巴士墜落懸崖意外，造成至少46人死亡。（圖/路透社）

秘魯驚傳嚴重巴士墜落意外，當地出動大批警消前往搶救。（圖/路透社）

Latest on #Peru bus accident:

- death toll rises to 48, with several survivors

- police helicopter, navy patrol boat sent to help rescue operation

- bus carrying 55 passengers and two crew members from Huacho to Lima pic.twitter.com/0lvGv2WJKY — CGTN (@CGTNOfficial) 2018年1月3日

秘魯利馬北方驚傳巴士墜崖意外，從此處可看見當地地形崎嶇陡峭。（圖/路透社）

現場搜救指揮官埃斯皮諾薩（Claudia Espinoza）表示，「這是一場傷亡慘重的意外，巴士上的乘客，多半是因新年假期結束，準備返回利馬工作崗位的外地居民。」目前能確定有5名乘客生還，已送往鄰近的醫院進行救治。

秘魯巴士墜落懸崖意外，釀成車上乘客48人死亡。（圖/路透社）

事實上，位於安地斯山脈的秘魯，交通意外與傷亡頻傳。光是前年（2016），就有超過2,600人死於道路交通意外。此次發生意外之處，由於緊鄰海岸與懸崖，又被當地居民稱為「死亡髮夾彎」，在此處意外與摔落懸崖頻傳，也成為巴士與駕駛們的「鬼門關」之一。

(中時電子報)