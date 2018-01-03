四百年頭一遭！湯顯祖「臨川四夢」完整重現

2018年01月03日 13:47 中時 李欣恬

上海崑劇院來台演出湯顯祖作品《紫釵記》，左起為中青代崑曲名角黎安、沈昳麗。（新象藝術提供）

四百年來頭一遭！上海崑劇團耗時10年，重編4部崑曲經典「臨川四夢」，重現「臨川四夢」如夢似幻的戲曲藝術，本周將首度在台演出。

「臨川四夢」包括《紫釵記》、《牡丹亭》、《南柯夢》和《邯鄲記》，400年前由東方莎士比亞、明代劇作家湯顯祖所創作，但由於表演方式甚為講究，傳承不易，廣為流傳的僅有《牡丹亭》一部。

上海崑劇團團長谷好好表示：「這簡直像是在故宮修文物一樣！」谷好好說：「崑曲演員養成不易，而這四部戲，需要有各種行當的演員才能完成演出，我們歷經了10年的功夫才開花結果，也將這四大部曲推向世界舞台。」目前上海崑劇團也是兩岸唯一有能力完整演出「臨川四夢」的團隊。

這四場夢分別描述四段才子佳人的戀情，《紫釵記》描述霍小玉和書生李益喜之戀，屢遭人破壞，最後在俠客協助之下重逢；《牡丹亭》描寫杜麗娘愛上夢中書生柳夢梅，談了一場跨越宇宙維度的生死相戀；《南柯夢》描寫一名書生的榮華富貴夢，最後看破紅塵皈依佛教；《邯鄲記》描述一名男子在夢中娶妻，變成狀元，享盡榮華富貴，醒來才知是一場幻夢。

特別的是，對於戲迷耳熟能詳的《牡丹亭》，上海崑劇團也有獨到的見解，谷好好說，「上海崑劇團演過的《牡丹亭》版本一直很豐富，這麼多年來，不管是長篇版、精華版、交響樂團版等，加上各代演員的參與，都有不同的表現，這次的傳承版，讓整齣戲不會只有一個杜麗娘、一個柳夢梅，而是多位杜麗娘、柳夢梅接力上場，從20歲到70歲的演員都有，要讓觀眾看得過癮，同時也看見崑曲的薪火相傳。」

上海崑劇團來台重現湯顯祖四大部劇作「臨川四夢」，前排左起為崑劇名角張靜嫻與岳美緹，後排左起為中生代崑劇名角沈昳麗和黎安。（黃世麒攝）

谷好好表示，崑曲非常著重身段、唱腔的傳統，因此在舞台設計上，採簡約的「四夢一景」，她說：「這樣的設計讓觀眾連四晚觀看時，會有一氣呵成之感，也更能專注在演員的表現上，感受其中的經典特性。」

「臨川四夢」將於1月4日至7日，在台北國家戲劇院演出。

(中時)