2018年01月03日 13:58 中時 李欣恬

經典法國文學作品《小王子》，一直是眾多影視、劇場的創作靈感來源，2015年台灣編舞家劉鳳學也曾發表同名舞作，近期編舞新銳謝佩珊也以此為靈感，編創全新作品《遊》，並以高雄西子灣地區的防空洞為表演場所，運用其特殊地形，邀請觀眾和舞者一起遊走其中，有如漫遊小王子旅行的星球。

謝佩珊現年29歲，畢業於文化大學舞蹈系研究所，近年發表舞作多探討社會議題，如中輟生故事、空氣汙染等，這回首次嘗試詮釋經典童話故事，她表示，將從小王子為什麼選擇離開自己居住的星球作為切入點，她說：「這部作品順應防空洞的地形做設計，觀眾邊走邊看，會像是在迷宮裡遊走，連帶著也跟著小王子的腳步，梳理對人生的困惑。」

《遊》描述對愛情困惑的小王子，決心遠離家鄉B612星球，藉由旅行尋找答案，他在路途中遇見愛發號司令的國王、盡責的點燈人、心性多變的蛇等，但心中最愛的仍是那朵驕傲又多刺的玫瑰花。

謝佩珊表示，這多段的故事內容，將在防空洞裡的不同角落同時演出，觀眾除了可自行選擇觀看的段落，舞者也會和觀眾互動。

謝佩珊說，「像是愛發號司令的國王，舞者們會依著他的指令動作，像是魁儡一樣，觀眾也需要加入魁儡舞動的行列，或是點燈的人，每位到來的觀眾，都會有不一樣的燈泡顏色顯現，增添新鮮感，而最後充滿魅惑感的蛇，將和小王子有一番交戰，最後的結局，留待觀眾詮釋。」

《遊》將在1月5日至7日，高雄中山大學隧道口演出。

(中時)