上海吳淞口貨輪錨地沈沒 3獲救10人搜救中

2018年01月03日 14:06 中時電子報 喻華德

據新華社報導，2日晚間11時39分上海海上搜救中心接獲通報，載有5000噸鋼材的「長平」輪在吳淞口錨地沉沒。該船上有13人，截至今天上午9點，大副、大管輪和1名水手獲救，其餘10人由中國海事局、東海救助局、上海海警總隊海空聯合搜救中。

據澎湃報導，長平輪自上海吳淞口8號錨地啟航時在2日晚間2點19分碰撞「鑫旺138」輪（載運卷鋼），5分鐘內該船沈沒信號消失。

東海救助局的東海救204號雙船體救難艇參與救援，圖為資料照片。（圖/東海救助局)

上海海上搜救中心協調上海海事局「海巡0103」號、「海巡0105」號等6艘海巡艇，東海救助局「東海救204」號，上海海警總隊「海警31018」，與附近船隻「駿宇28輪」前往搜救，同時聯繫打撈「東南起3」號等3艘打撈船，清汙船「環生1」號、「環生5」號前往現場，通知東海預報中心推算落水人員漂移軌跡，發佈航行警告。並派遣救護直升機前往現場搜救。

參與搜救的中國海事局的海巡0105號艇，圖為資料照片。（圖/上海海事發佈）

截至3日淩晨0點49分，附近船舶「駿宇28」輪救起1人，「鑫旺138」輪救起1人。

參與搜救的中國海警31018號艇，圖為資料照片。（圖/中國船舶集團工業有限公司）

至今天上午，上海海事局「海巡0103」等10艘海巡艇、東海救助「東海救204」號、上海海警總隊「海警31018」號以及拖船「海港4」在現場搜救，「環生5」等6艘清汙船在現場進行清汙作業。「東南起1」號等3艘打撈船已現場定位沉船，待海流減緩時安排潛水員下水。

中國大陸的海難救援規定是接獲報案後30分鐘內要到達現場，不過因為吳淞海事局有海上預置兵力，因此在事故發生後5至10分鐘內第一艘搜救兵力就抵達現場，但因為現場風浪較大，搜救有一定難度。

海巡0103號噸位917噸，隸屬吳淞海事局；東海救204號為雙船體救難艇，噸位546噸，航速32節。

(中時電子報)