衛生局：龍發堂是疫區 記者採訪有風險

2018年01月03日 13:58 中時 呂素麗

高雄市衛生局公告龍發堂為法定傳染病阿米巴痢疾與肺結核的流行疫區，公告就貼在大門口。（呂素麗翻攝）

高雄市龍發堂通知3日下午2點要在堂內召開「千般不捨．萬般無奈─龍發堂籲請政府加快醫療安置」記者會，衛生局得知，緊急通知龍發堂記者會要換地點；局長黃志中說，龍發堂已於去年12月21日公告為法定傳染病阿米巴痢疾與肺結核的流行疫區，依法不能在堂內開記者會，以免記者曝露在傳染病的風險中。

疾管處長潘炤穎說，龍發堂是疫區，人員進出有一定的管制措施，衛生局已派員前往監督，如果堂方違反管制規範，將依傳染病防治法第67條規定處6萬至30萬元罰鍰。

衛生生局善意提醒媒體記者，以新聞稿或電訪都行，當地環境傳染風險尚未獲控制。

龍發堂通知下午2點的記者會在路竹區環球路的龍發堂舉行，安排有鞠躬道歉、住持心善師父談話、提問時間、堂眾生活大樓採訪等，預定2點40分結束。

衛生局得知消息，立即由疾管處兩位股長打電話給龍發堂，要求不可以在堂內舉行記者會，可以移到門口或其他地點；也透過與龍發堂相熟的民代助理跟龍發堂轉達衛生局的意思。

衛生局表示，龍發堂現為阿米巴痢疾及結核病疫情流行地點，迄今確定感染人數分別為32例及6例，阿米巴痢疾篩檢陽性者計73例、疑似結核病患者計29例，衛生局針對疑似或確診傳染病個案及易受感染族群等，依傳染病防治法第37條要求分批安排就醫安置，截至目前共計安置於高雄長庚紀念醫院15人、高雄榮民總醫院10人、市立凱旋醫院71人、民生醫院17人。

(中時)