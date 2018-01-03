澎恰恰一日救護志工初體驗 「鐵獅亮光樂團」21日佛光山演出

2018年01月03日 14:04 中時 洪秀瑛

澎恰恰當一日志工。（翰森娛樂提供）

澎恰恰認真聆聽。（翰森娛樂提供）

澎恰恰初體驗。（翰森娛樂提供）

台南市義消救護中隊今年獲選為106年度全國績優志工團隊，為了感謝這群默默付出的志工朋友，「鐵獅亮光樂團」將舉辦感恩演唱會，給予救護中隊更多支持與鼓勵，澎恰恰日前特地到台南擔任一日救護中隊隊員，體驗義消救護工作的辛勞。

經由救護中隊隊員的指導，澎恰恰從頭開始學習如何使用各種工具，從警報傳來之後，開始穿上救護背心、背上急救用具，配合警消調度到出勤結束，每個細節都不能馬虎，甚至清理擔架都有一定的順序與方法，最後救護中隊隊員也細心教導CPR的執行，由於CPR是急救現場的首要技能，澎恰恰認真學習，隊員也誇澎恰恰動作標準，儼然是一名合格救護隊員。

當天隊上停放一台救護專用的重型機車，澎恰恰回頭看了好幾眼，為了獎勵澎恰恰認真擔任一日救護志工，於是讓澎恰恰過乾癮，他一跨上重機，好像變身成電影的救難英雄，現場隊員都直呼帥氣。

澎恰恰受志工朋友們奉獻精神感動，認為他們在狀況不明事故中，不只生命安危受威脅，更要與時間賽跑、救助他人，「不只要專業，更要細心冷靜，這真的是一份不容易的工作」。

救護中隊一直以來是城市救援的重要一分子，因此「鐵獅亮光樂團」兩大台柱澎恰恰、許效舜也將在說唱逗笑中的感恩演唱會中，在讓市民對於救護中隊工作有更多認識，帶出救護中隊工作者背後的辛勞，以及身後默默付出與支持的家人，一起關懷這群默默付出的城市英雄。2018年1月21日「忠義傳家感恩演唱會」將在佛光山南台別院演出。

(中時)