李述德、趙藤雄次子聲請解除境管 法官不准

遠雄大巨蛋弊案，前財政部長李述德；遠雄創辦人趙藤雄次子、遠雄人壽總經理趙信清(如圖)等4名被告，繼續限制出境、出海。(中央社資料照)

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台北地院審理遠雄大巨蛋等弊案，前財政部長李述德；遠雄創辦人趙藤雄次子、遠雄人壽總經理趙信清；台建中心前執行長許銘文；遠雄建設副總經理許自強等4名被告，聲請解除限制出境、出海禁令，合議庭評議後認為，4人仍有逃亡之虞，裁定4人繼續限制出境、出海。

台北地檢署去年10月31日起訴遠雄集團弊案，依違反貪污治罪條例、證券交易法等罪，起訴遠雄創辦人趙藤雄、李述德等31人。其中，大巨蛋案爭議，李述德被依圖利罪起訴求刑10年。

李述德、趙信清、許自強、許銘文等4人，因偵查中遭檢察官限制出境期限將屆滿，各自聲請解除境管。

北院上月22日傳喚4人到庭，李述德指自己去年雖曾長居國外1個半月，但為配合檢方約談提早2週回國，沒逃亡動機與財力；趙信清說已很久沒去美國，沒國外的居所，沒能力在國外居住，妻小在台灣須他照顧；許銘文強調他還要為生活奔波，不會逃亡；許自強也說一定會留在台灣照顧家人，絕不逃亡。

但檢察官反對解除，認為李述德涉圖利重罪，去年6至8月曾出境長達1月14天，有逃亡動機與能力；趙信清之父趙藤雄財力雄厚，他也曾留學美國，有逃亡能力；許銘文被控圖利罪求刑9年，重罪可能引發逃亡動機；許自強是遠雄建設副總經理，也有逃亡可能性。

北院合議庭審理後認為，4人雖無羈押必要，但李述德等人涉貪污圖利、證交法非常規交易等重罪，涉嫌重大，重罪常伴隨高度逃亡的可能性，且依各自身分、地位、人脈與資力，也有逃亡能力，為確保後續偵審，認定仍有管制出境的必要，裁定4人皆限制出境、出海。

(中時)

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