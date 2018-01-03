綠議員參選人競選看板出現日文 網轟：去日本選啦

民進黨候選人陳彥丞的競選看板惹議。(擷取自Marlon Yeh臉書)

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中時電子報

中正萬華區議員選舉，綠營新人角逐者眾，其中台北市前議員陳嘉銘兒子陳彥丞的競選看板惹議！有網友發現看板上除了寫下「題目：我的院望」外，下方還有一行日文字。有網友認為「難道選的是日本特別行政區議員？有需要這樣媚日？」也有網友痛批「這種創意不如你就到日本去選不就好了」。

網友Marlon Yeh在臉書表示，行經西門町被該看板吸引，他說選個市議員有必要用日文標註嗎？難道選的是日本特別行政區議員？有需要這樣的媚日嗎？

「如果以為這只是這個政黨的偶發事件的話，那恐怕是錯誤的」。該網友說駐日代表有在為台灣發聲嗎？前一陣子他不是一直在鼓吹日本核食。台日代表面對日本官員時，是不是卑躬屈膝呢？台中最近是不是在恢復日本「鳥居」呢？該網友直言，「在這樣的政黨領導下，我們還有國格嗎？難道我們現在還處在「殖民」時期嗎？」

臉書粉絲專頁「藍白拖的逆襲」也貼文指出，這種創意不如就到日本去選不就好了。

對於看板惹議，據聯合新聞網報導，陳彥丞說他過去曾在日本留學，也曾擔任過日語教學教師，他說這些經歷都間接促成他想參選的動機，所以想把自己的背景放進看板裡，因此才在看板標語裡加進日文字。

(中時電子報)

文章來源：Marlon Yeh臉書

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