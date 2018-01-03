礦業法修法技術性拖延 環團要民進黨負責

2018年01月03日 14:26 中時 洪安怡

行政院長賴清德上台後主導的《礦業法》版本，遭環團批評為「全然向業者傾斜」，且以延後會議開始時間、來不及變更議程等方式，技術性阻擋經濟委員會對初露進展的法案繼續進行實質討論，環團呼籲民進黨負擔起歷史責任，務必提出修法具體時程。

從去年3月經濟部火速通過亞泥展限20年、6月導演齊柏林過世，亞泥採礦問題引爆民間怒火，要求「礦業改革、撤銷亞泥」的連數人數一夕間衝破21萬，迫使經濟部在今年7月提出了官方版的《礦業法》修法草案。

然而，隨著賴清德上台後，命政委張景森主導的《礦業法》卻是更向資方傾斜，地球公民基金會批評，包含刪除不合理條款、強化環境保護、加強管理、落實原民權益、開方資訊參與、明訂回饋機制等6大修法方向都是離離落落。

地球公民指出，正當在委員會對《礦業法》的共識開始出現，並顯有突破的時候，民進黨團卻又開始介入，以延後會議開始時間、來不及變更議程等方式，技術阻擋經濟委員會對初露進展的法案繼續進行實質討論，上周五民進黨在黨團會議中，確定民進黨團版的臨時會議程，不含《礦業法》與《空污法》。

地球公民批評，現行《礦業法》極端向採礦業者傾斜的兩大霸王條款，都是2003年以民進黨政府所提的政院版在立法院通過的，民進黨政府必須負擔起的政治責任，責無旁貸！他們要求臨時會必須將《礦業法》納入議程，且承諾下會期《礦業法》修好修滿，休法不能止步。

(中時)