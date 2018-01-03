礦業法修法技術性拖延 環團要民進黨負責

友善列印
中時

行政院長賴清德上台後主導的《礦業法》版本，遭環團批評為「全然向業者傾斜」，且以延後會議開始時間、來不及變更議程等方式，技術性阻擋經濟委員會對初露進展的法案繼續進行實質討論，環團呼籲民進黨負擔起歷史責任，務必提出修法具體時程。

從去年3月經濟部火速通過亞泥展限20年、6月導演齊柏林過世，亞泥採礦問題引爆民間怒火，要求「礦業改革、撤銷亞泥」的連數人數一夕間衝破21萬，迫使經濟部在今年7月提出了官方版的《礦業法》修法草案。

然而，隨著賴清德上台後，命政委張景森主導的《礦業法》卻是更向資方傾斜，地球公民基金會批評，包含刪除不合理條款、強化環境保護、加強管理、落實原民權益、開方資訊參與、明訂回饋機制等6大修法方向都是離離落落。

地球公民指出，正當在委員會對《礦業法》的共識開始出現，並顯有突破的時候，民進黨團卻又開始介入，以延後會議開始時間、來不及變更議程等方式，技術阻擋經濟委員會對初露進展的法案繼續進行實質討論，上周五民進黨在黨團會議中，確定民進黨團版的臨時會議程，不含《礦業法》與《空污法》。

地球公民批評，現行《礦業法》極端向採礦業者傾斜的兩大霸王條款，都是2003年以民進黨政府所提的政院版在立法院通過的，民進黨政府必須負擔起的政治責任，責無旁貸！他們要求臨時會必須將《礦業法》納入議程，且承諾下會期《礦業法》修好修滿，休法不能止步。

(中時)

衛生局：龍發堂是疫區 記者採訪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。