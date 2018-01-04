贈獎》吳申梅《咱攏要幸福》送鐵粉夢幻禮

2018年01月04日 14:00 中時電子報 蔡曉婷

曾以2012年首張專輯《思念無罪》入圍金曲獎最佳女演唱人和最佳台語專輯的黑馬吳申梅（Gigi），蟄伏5年，加盟伯樂「好莉嗨」，由貴人蕭煌奇為她精心打造最新台語專輯《咱攏要幸福》，同名主打歌《咱攏要幸福》，由金曲純金組合-姚若龍作詞、蕭煌奇作曲，透過吳申梅含苞待放的唱腔，非常動聽。申梅還在拍攝《咱攏要幸福》MV時展現「呼風喚雨」的功力，透早拍封面照時出大太陽，高到30度，讓下午要拍雨中戲的導演十分擔心，因此租來水車，沒想到從中午起就下起綿綿冬雨，溫度驟降到16度，水車毫無用武之地，如有神助，讓工作人員大喊：「遇水則發～！」也直呼吳申梅要光有光、要雨有雨的神奇功力，申梅則笑說：「老天爺照顧，讓等了5年的我，遇到莉莉姐和煌奇老師，終於能出片，我充滿感恩！」

（圖／華納音樂提供）

吳申梅新歌《咱攏要幸福》MV，述說在一段感情中，遇見舊愛的心情，因此，申梅在音樂錄影帶裡飾演女歌手，跟伴奏的琴師是對佳侶，但在某個下雨的街頭，她無意望見對街正要過馬路的舊情人，一時舊情回憶如人生跑馬燈快速浮現，但撐著傘的琴師男友體貼摟她入懷離開，但一切彷彿定格在傘下….。

（圖／華納音樂提供）

吳申梅《咱攏要幸福》MV，以唱歌的畫面，穿插多段她與舊情人的甜蜜種種，只見交往時期，兩人一起煮義大利麵，申梅為對方吃麵，男生吸著大口大口麵好滿足，情人總是有默契，不約而同吃到同一條麵，最後吃著吃著越靠越近，兩人變成磨鼻子、接吻。此外，也有申梅抱著貓咪逗弄著熟睡的男友，最後一頭栽進男友懷裡，「一家三口」睡覺覺，甜蜜到不行，最令人血脈噴張的是，導演還安排了沙發戲，讓申梅和男主角倒在沙發上卿卿我我，充滿了粉紅泡泡費洛蒙。

（圖／華納音樂提供）

拍攝時申梅很害羞，她回想：「這是出道以來，我第1次拍有劇情的MV。」雖然也有演戲經驗，但她笑說這次拍「感情戲」時，「腦袋一片空白，感覺心臟快跳出來了，直到導演喊ok，自己都還沒回神！」也感謝男主角帶戲，讓整支MV充滿浪漫的氛圍。工作人員則羨慕吳申梅，跟外貌性格魁梧的男主角有「三廳戲」，在客廳、廚房、臥房都「親熱」了，大虧她「福利好」，讓吳申梅又羞又笑得合不攏嘴！

吳申梅GIGI WU【咱攏要幸福True Happiness Indeed】HD高清官方完整版MV

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活動日期：1月4日下午2時～1月17日下午2時截止

◎ 活動辦法：

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2.在本網頁下方留言板留言：「吳申梅《咱攏要幸福》給你心跳幸福感」

◎ 獎品：吳申梅【咱攏要幸福】親筆簽名萬用卡(一套三張)

（圖／華納音樂提供）

◎ 得獎公佈：1/17 下午2時後公布，得獎名單公布於本網頁。

◎ 領獎方式：限親領，或請親友持得獎人身分證明文件代領，2018年1月18日~2018年1月24日，每日上午11時~下午5時（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理），前往時報大樓：「台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站）」

請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領獎時間。

** 未於規定時間領取，視同棄權 **

(中時電子報)