女大生吃安眠藥遭「趁虛而入」 性侵男因…不用關

2018年01月04日 00:01 中時電子報 張國欽

一名因情感精神疾病住院的女大生小艾（化名），必須吃安眠藥才能入睡，不料同樣住院的一名50歲躁鬱症許姓男子，趁她昏睡時兩度進入病房加以親吻，性侵得逞，事後雙方雖達成和解，許男被判2年與監護1年，但認為判的太重上訴，台南高分院認為，許男當時躁鬱症發作、辨識行為違法能力顯著降低，改判緩刑。

判決書指出，年約50歲的許男患有宗教妄想和躁鬱症，前年7月住院，1個月後一名年約20歲的女學生小艾，也因情感性精神疾病入院，不料許男竟在同年8月22日上午利用小艾吃安眠藥熟睡，兩度進入對方房間親吻並指侵得逞，小艾直到同年11月接受學校諮商會談，才說出曾遭病友性侵。

許男與小艾利事後達成和解，一審鑑於許男尚有妻子與孫女要撫養，判他2年並監護1年，但許男認為刑期太重，強調自己當時因為躁鬱症發作，性慾高漲才會犯錯，提出上訴。

二審合議庭認為，醫院鑑定報告確實記載：「許沒有性侵害前科，但躁鬱症發作時的確有發現會性慾增加、言行輕浮、故意接近異性等行為，需接受躁鬱症治療」，因而認定他犯案時受躁症發作影響，導致辨識行為違法的能力顯著降低，因此判緩刑，但為避免病情惡化，保護管束期間內每月至少需完成個別精神、心理治療四時小時，直到檢察官評估認已無必要為止。

(中時電子報)