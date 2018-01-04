MLB》12大里程碑「打擊篇」－怪力男300轟倒數

2018年01月04日 06:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

大聯盟新球季開幕戰還早，但2018年可能是紀錄年，有多項生涯里程碑都已進入倒數階段，大聯盟官網3日列出今年12大可能達陣的紀錄，中時體育整理為打擊篇、投球篇、另類篇3文，以饗讀者：

300轟俱樂部 怪力男史坦頓差33支

「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）去年敲出驚人的59轟，距離「300轟俱樂部」也只剩下33支之遙。不同的是，過去267轟都是貢獻給馬林魚，史坦頓被交易到洋基之後，將是穿著條紋球衣達陣。

此外，雷諾茲（Mark Reynolds，281轟）、布魯斯（Jay Bruce，277）C.戴維斯（Chris Davis，267）與納波利（Mike Napoli，267）今年也有機會達陣，但沒有史坦頓那麼看好。

普侯斯600轟達陣後準備挑戰3000安。（美聯社資料照）

3000安 生化人普侯斯差32支

「生化人」普侯斯（Albert Pujols）今年6月以滿貫紅不讓在天使球場達成生涯600轟，目前距離3000安只剩32支之遙，再添269打數還會達到5位數大關，儘管今年因「雙刀流」大谷翔平加盟，普炮可能要重返一壘守備，應不影響他在今年達陣。

雙城安打機器毛爾即將加入2000安俱樂部。（美聯社資料照）

2000安 毛爾差14支

除非受傷，否則這應該列為必定達成的一項里程碑。被譽為「打擊機器」的毛爾（Joe Mauer）效力雙城14季，若以出賽162場的安打率來看，每季可揮出186安。若無意外，大概開季第2周他就會加入2000安俱樂部。

艾爾圖維今年打出生涯年，生涯首度獲得美聯MVP殊榮。(美聯社)

MVP阿土伯 挑戰百轟、600得分

「阿土伯」艾爾圖維是去年帶領太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍的頭號功臣，也榮膺美聯MVP。過去7年他揮出84轟，再16支就能進入百轟俱樂部，以過去兩季都有24轟的水準，應該大有可為。

阿土伯的生涯全壘打數已是太空人隊史二壘手次高，僅次於名人堂好手畢吉歐（Craig Biggio），不過畢吉歐直到生涯第10季才達成百轟。艾爾圖維今年更肯定能達陣的另一項紀錄為600得分，只差39分而已。

卓奧特的速度也是出了名的快。（美聯社資料照）

「神鱒」卓奧特挑戰200盜

跑、打、守全能的卓奧特（Mike Trout）在2012年新人球季跑出49次盜壘成功，目前他離200盜只差35次。儘管新人年之後卓奧特只有兩季達到30盜，但大家都知道他的速度絕對不是問題，就看神鱒想不想今年就達成這個里程碑。

紅人一壘手瓦托去年被保送134次。（美聯社資料照）

瓦托再4次保送就達生涯4位數

瓦托（Joey Votto）一向以耐心選球著稱，這幾乎也是一項必定達陣的紀錄，甚至可能開季第2戰就完成。這位紅人當家一壘手大聯盟生涯11年有5季四壞數為國聯第1，包括上季的134次。

(中時電子報)