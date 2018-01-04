軍校生手繪滿滿台灣味！話中有「畫」網友瘋搶答

2018年01月04日 00:01 中時電子報 林郁庭

劉幸諺從國小開始就對美術繪畫學起至今，常利用課餘假期到處觀摩學習或自由創作，但考量未來工作及發展，最後才選擇就讀海軍軍官學校，但他沒有因此而放棄作畫，仍常在自己的臉書以及論壇張貼自己的畫作與大家分享。近期他貼出20張手繪圖，每一張都埋下創意哏，想和大家互動，利用雙關或是諧音字，在加上畫中的細節來猜出事物的名稱。

劉幸諺在《Dcard》貼出的作品中，都加上一小段文字提示，讓大家可以簡單猜謎。他向《中時電子報》提到，「我希望大家能夠跳脫框架，不只是在意物件畫的像不像，而是用一種輕鬆的方式喜歡上藝術，希望大家藉此一次擁有兩種情緒，包括天馬星空猜畫的樂趣，以及知曉答案後的喜悅」。他說，希望看完他的畫的人，能對於生活中常見的事物能有另外一番見解，跳脫框架思想。

網友看了也紛紛給予他鼓勵，「能文能武，不領走嗎？ 」、「好強！是水彩嗎」、「非常正統的台灣口味」、「這太厲害了！佩服」、「真的很有創意！猜得很開心」。

開始挑戰：

1.甜酒釀、豬油、醬油。就讓充滿台味的雞童們，蠱惑你的味蕾吧。

（圖/幸諺授權使用，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫名「三杯雞」

靈感來自大家熟悉的台菜「三杯雞」，原三杯指的是料理時的三種調料，畫面呈現的是三隻杯裝的雞。

2. 花好月圓，兩相抱接。一同出力，粒粒湧現，大口暢飲這愛的結晶。

（圖/幸諺授權使用，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫名「青蛙下蛋」

靈感來自大家熟知的飲品，原指山粉圓，但我呈現的即是貨真價實的蛙卵，我想業者不會再被批鬥，廣告不實了吧相信那些年，純真的我們都曾出現這個畫面。

3. 數十藥材同熬煮，活氣養血更滋補，吃完千萬別上路，警察罰單要你付。

（圖/幸諺授權使用，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫名「當龜鴨」

取用補冬聖品「當歸鴨」之諧音，畫面呈現想當烏龜，背負龜甲的鴨子，與烏龜ㄧ同在當歸湯底中遨遊。

4. 晶瑩剔透像珍珠，夏季冰鎮冬季熱飲，小巧可愛大口暢飲。

（圖/幸諺授權使用，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫名「吸米鹿」

靈感來自大家都熟悉的婚宴飲品「西米露」之諧音，畫面呈現一隻橫臥米倉，吸食米粒的鹿。

5. 無條件服從，無限度忍耐，這個在天堂路口走過一遭的男人，對異性怎麼可能沒有一套。

（圖/幸諺授權使用，請勿隨意翻拍以免侵權）

畫名「兩妻蛙人」

靈感來自海軍陸戰隊「兩棲蛙人」諧音，畫面呈現擁有兩個美麗妻子的青蛙人，我是老派一夫一妻但對他國制度仍然相當尊重。

(中時電子報)