中國大陸第一代核潛艇研發過程影像 罕見曝光

2018年01月04日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中國大陸第一代核潛艇研發過程影像罕見曝光。(圖/環球網)

中國大陸第一代核潛艇研發過程影像罕見曝光。(圖/環球網)

中國大陸第一代核潛艇於1981年4月30日建成下水，1983年8月1日時正式服役。(圖/環球網)

中國大陸096型核潛艇已躍居主力戰略潛艇，中國第一代核潛艇已基本全部退役。其中，機密等級解除，當時研發情形在2日大陸央視新聞聯播欄目中，對中國大陸第一代核潛艇總設計師、中國工程院院士黃旭華的事蹟進行報導，同時也公佈了罕見中國第一代核潛艇研發期間的視頻和圖片。

中國大陸核子動力潛艦的研製工作在1960年代末全面展開後，1967年6月。解放軍海軍提出了研製核子動力彈道飛彈潛艦的兩步走計劃，該計劃的第一步是研製編號為091的核子動力攻擊型核潛艦，在此基礎上研製編號為09II的彈道飛彈核潛艦。09I型攻擊型核潛艦於1970年末在遼寧葫蘆島的渤海造船廠開始建造。

該型潛艦的第一艘於1981年4月30日建成下水，1983年8月1日時正式服役，命名為「長征6號」，舷號406。1980年代中期開始，該艇部署北海艦隊，母港位於山東青島，並且一直沒有航行到中國近海之外。1987年9月15日，該艇進行了首次成功發射巨浪-1潛射彈道飛彈的試驗，9月27日再次發射實驗獲得成功。

但是由於原始設計有缺陷，該型艇的服役狀況不容樂觀，2001年3月，美國國防部情報部門的報告認為，該艇狀況堪憂。該艇2014年1月被美國一海軍專家評為「世界最差潛艦」第四名。

09II型核潛艦只建造了一艘，它由於水中噪音太大，而且難以維持長期的海上巡航和有效的水下核打擊能力。但中國大陸海軍在此積累了維護、使用和建造彈道飛彈核潛艦的經驗，為建造下一代09IV型核潛艦打下了基礎。

(中時電子報)