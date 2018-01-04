聚少離多不後悔！她交警察男友：一生最驕傲

儘管是遠距離戀愛，對方還是警察，依舊讓女網友自豪說「他是我最驕傲的男朋友」(示意圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

遠距離戀愛對於情侶來說是最嚴厲的考驗，許多男女最終都無法跨過這道鴻溝，最終分手，不過一名女網友跟大家不一樣，與男友遠距離戀愛更堅固了他們感情，男友的身分還是警察更讓她自豪。

女網友在「Dcard」PO文，說自己與男友分隔台北、宜蘭兩地，男友還是一名警察，因此聚少離多，只能在男友休假的時候見面。原PO說這個警察男友是個大木頭，還常常弄巧成拙，想要逗她開心，卻反而讓人火大，不過能感受到男友的真心。而因為警察身分緣故，男友空閒時間實在不多，但一有空就會立刻傳訊報平安，不論上班有多累，下班就會讓她聽到聲音。

跨年是除了聖誕節與情人節外，情侶最甜蜜的時間，看著身邊的朋友都和情侶度過，讓原PO表示不免覺得孤單，但男友必須值勤到凌晨四點，不過她不氣餒，特地調了四點的鬧鐘，只為了聽到男友聲音。

原PO表示男友也曾問過她「當警察的女朋友一定很辛苦」，但她則堅定回說「我以身為妳女朋友為傲」。

儘管雙方年齡與職業有差距，還有距離這個因素，但這個木頭警察男友卻對她說「我想當怪咖，跟初戀結婚」、「對朋友說我的老婆是初戀，不覺得很稀有嗎」。讓女友忍不住說出「他是警察，是人民的保母，還是我最驕傲的男朋友」。

(中時電子報)

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