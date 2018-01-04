網路人氣角色「黑啤」融入客家文化

左起黑啤、林辰、台長張壯謀、營運長蕭宇辰、故事網站經理吳亮衡。（客台提供）

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左起林辰、黑啤、蕭宇辰。（客台提供）

客家電視與「臺灣吧」二度攜手合作網路節目《客客客棧之啤俠客傳》3日辦首映會，網路人氣角色「黑啤」融入客家文化

，首映會上搗擂茶，以新的武俠造型讓現場觀眾眼睛為之一亮，眾人直呼「好可愛」。

《客客客棧》以逗趣的短篇動畫及武俠風格，讓觀眾輕鬆瞭解台灣客家歷史、文化脈絡，也是台灣第一個由網路平台走向電視的節目。更獲得2017年台灣金鐘獎、新加坡阿波羅獎雙入圍肯定。今年客家電視與臺灣吧再聯手，推出新作《客客客棧之啤俠客傳》，以客家美食文化為引，臺灣吧執行長蕭宇辰自信表示：「今年有機會再入圍金鐘。」

《客客客棧之啤俠客傳》這次不同的是，在片尾挑戰了實拍內容，與知名Youtuber「林辰Buchi」、「上班不要看 呱吉」等合作，「林辰Buchi」更大方露臉演出，「上班不要看 呱吉」也搞笑客串，將帶著過去的合作基礎，傳遞台灣客家文化並提高台灣動畫產業的能見度。

在新節目飾演「啤俠客」的網路人氣動畫角色「黑啤」，是少數擁有自產動畫內容能力的台灣原生IP，深厚又有趣的內容讓粉絲在娛樂中吸收知識，並對台灣文化有更深的喜愛。期待以《客客客棧之啤俠客傳》中量身打造的「啤俠客」面貌，讓國際看見台灣的文化能量，並像日本熊本熊一樣成為立足台灣走向「國際巨星」。

新節目《客客客棧之啤俠客傳》1月9日起，每周二晚間8點於客家電視台及「臺灣吧」Facebook與YouTube頻道、YAHOO TV線上同步首播。

(中時)

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