週末輕鬆購 遠航國內線官網69折起

遠航週末輕鬆購海報。圖：遠航提供

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樺福遠航集團的樺舍商旅高雄館，以環保建築融入現代工業風格。圖：遠航提供
樺舍商旅高雄館將遠航璣上用餐車巧妙成為在客房設施。圖：遠航提供

元旦假期過後想規劃下一次旅行，上網訂機票又怕被老闆發現嗎？遠東航空官網國內航線週末輕鬆購，讓下班時間購票更划算，輕輕鬆鬆用手機上官網就可購票，每週五18:00開放至隔週一08:00，週末假日可以無壓力慢慢選，最低有69折優惠。

無論是想要去澎湖來個冬季肥美海鮮老饕之旅，還是飛到金門領略戰地風光順便走小三通去廈門遊覽，遠航週末輕鬆購提供旅客出遊的好選擇！

本月13日、14日，金門將迎來一年一度的馬拉松盛事，沒在報名秒殺前搶到限量名額，未能獲得限量高梁紀念酒完賽禮都不用擔心，5公里健康休閒組於1月13日當天上午7點現場報名並且領取號碼布及紀念衫，完賽一樣可獲得知名酒廠紀念品一份，既可健康運動又沒有壓力。

最重要的是免報名費，還可以盡享金門當地美食，像是廣東粥、蚵仔煎、閩式燒餅、高粱酒香腸、全牛大餐、貢糖、烈嶼桶餅…等道地特色風味，週五下班就趕緊上遠東航空官網購票吧！

此外，為慶祝樺舍商旅高雄館全新完工落成，特別推出離島居民優惠專案，包含馬公至高雄來回機票加上樺舍商旅高雄館雅緻雙人房一晚住宿，兩人同行平日專案優惠價每人只要1,788元，假日也只要1,888元。

位在高雄澄清湖畔的樺舍商旅高雄館，以環保建築融入現代工業風格，結合樺福集團遠東航空機艙內之設備用品，為每一間客房增添使用功能以及飛行的想像空間，館內同時具有多處會議室以及可容納1,800人的大型展演空間，是提供企業商務會議使用與藝文團體表演的最佳場地。

離島居民專案優惠請洽合作旅行社：佳期/中興/龍弘/123/嘉明/金永順/日祥/和樂/和翔/冠淳。

(工商)

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