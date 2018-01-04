週末輕鬆購 遠航國內線官網69折起

2018年01月04日 06:44 工商 張佩芬

樺福遠航集團的樺舍商旅高雄館，以環保建築融入現代工業風格。圖：遠航提供

樺舍商旅高雄館將遠航璣上用餐車巧妙成為在客房設施。圖：遠航提供

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最重要的是免報名費，還可以盡享金門當地美食，像是廣東粥、蚵仔煎、閩式燒餅、高粱酒香腸、全牛大餐、貢糖、烈嶼桶餅…等道地特色風味，週五下班就趕緊上遠東航空官網購票吧！

此外，為慶祝樺舍商旅高雄館全新完工落成，特別推出離島居民優惠專案，包含馬公至高雄來回機票加上樺舍商旅高雄館雅緻雙人房一晚住宿，兩人同行平日專案優惠價每人只要1,788元，假日也只要1,888元。

位在高雄澄清湖畔的樺舍商旅高雄館，以環保建築融入現代工業風格，結合樺福集團遠東航空機艙內之設備用品，為每一間客房增添使用功能以及飛行的想像空間，館內同時具有多處會議室以及可容納1,800人的大型展演空間，是提供企業商務會議使用與藝文團體表演的最佳場地。

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(工商)