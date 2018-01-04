達美航空底特律航線在台灣攬客最多 全新套房式A350商務艙搶攻商務客

2018年01月04日 06:44 工商 張佩芬

達美航空台灣總代理達運旅行社總經理汪翠雲指出，達美在攬客最多的的特律航線，該航線全新A350-900客機配置32個全新套房式「達美至臻商務艙」（Delta One Suite），因為提供旅客私密與放鬆休息的空間，以商務艙票價就能享受等同頭等艙設施，最受商務客青睞。

套房式「達美至臻商務艙」除了原有的的靠走道、全平躺座椅外，其他特色包括每間套房均設有與隔板同高度的拉門，相鄰套房之間設置可升降隔板，提供個人環境照明燈及鞋履、耳機及手提電腦的存放空間、更舒適的記憶枕、威斯汀天夢系列寢具（Westin Heavenly beddings）、18吋個人娛樂系統高清螢幕、萬用型插座及USB接埠、可使用機場貴賓室、享有「天合優享」辦理報到手續、安檢與行李處理和優先登機服務。

汪翠雲透露，達美雖未派機直飛台灣，但因有飛許多台灣未直飛的美國航點，台灣地區旅客經由東京或首爾轉搭達美非常便利，目前達美在台攬客前三名是美國工業大城底特律、喬治亞州首府亞特蘭大與佛羅里達州的奧蘭多。套房式「達美至臻商務艙」票價淡季新台幣125,534元起，旺季127,037元起。

目前在東京/成田-底特律航線與首爾/仁川-底特律航線，達美以全新A350-900客機飛行，兩航線都是每日一班。達美今年有3架A350會交機，安排本月17飛北京-底特律，3月24日飛首爾/仁川-亞特蘭大、4月19日飛上海-底特律，旅客在這些航線都能選搭套房式「達美至臻商務艙」。

達美的A350-900全新客機還配置48個全新「達美尊尚客艙」（Delta Premium Select）與226個經濟艙座位（Main Cabin），總計提供306個座位。

(工商)