中國東方航空增值服務 帶旅客暢遊上海迪士尼小鎮

2018年01月04日 06:45 工商 張佩芬

中國東方航空所提供的增值服務產品不斷推陳出新，目前台灣地區包含City tour、隔夜住宿、鐘點房以及三大樞紐點(上海、昆明、西安)增值服務產品，四大項增值服務推出以來廣受旅客好評。

2018年東航更豐富了上海觀光導覽產品內容，提供四種行程分別為「速度之旅、神奇之旅、古鎮之旅、精華之旅」供旅客選擇。其中「神奇之旅」更可帶領旅客暢遊目前上海最新的熱門景區-迪士尼小鎮， 迪士尼小鎮毗鄰上海迪士尼樂園，國際化的迷人街區將讓人流連忘返。獨具特色的餐飲和購物選擇鱗次櫛比，供人們盡情探索。

遊客可以與家人和朋友在這裡相聚，感受意想不到的全新體驗。小鎮中一些餐廳將擁有獨特的視野，遊客可以在享用美食的同時觀賞到上海迪士尼樂園的迷人景色。搭乘東航中轉至歐美澳長程線旅客經濟艙(T艙以上)4人以上同行、商務/頭等艙(I艙以上)2人以上同行轉機時間超過8小時，即可免費申請此項導覽。

在隔夜中轉酒店住宿部份也由原本只提供國際中轉旅客申請，開放為中轉至大陸內陸各航點的旅客也可申請此項服務，內陸中轉只要機票價格新台幣7,500以上(未稅)即可申請，對於使用東航綿密大陸航線網絡的旅客來說是一大便利。

此外，東航於浦東機場及虹橋機場與多家機場餐飲商家合作，推出人民幣40元及80元的旅遊餐券，其中人民幣40元的餐券更可於浦東機場1號航站樓管制區內的星巴克做兌換使用;若想體驗目前世界唯一的高速磁浮列車路線，也可申請單程的磁浮列車票，自由選擇要由機場到市區或市區到機場的路線。充分享受旅途中的樂趣。

以上多項服務內容均可透過中國東方航空台灣官網及中國東方航空台灣呼叫中心412-8118(手機+02)或洽東航台灣各大代理旅行社開立及查詢相關細則及條款。

(工商)