川普炮轟巴農： 不僅被我炒魷魚 還失去了理智

2018年01月04日 03:51 中時 江靜玲

美國總統川普與前親信、白宮前策略長巴農兩人終於開戰! 川普3日以美國總統的身份發布聲明說，當巴農被革職時，不僅失去了工作，還失去了理智。

巴農在資深媒體人沃爾夫的新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」以「叛國」形容川普長子小唐納大選期間在紐約川普大樓，與俄羅斯女律師維塞尼茨卡雅的晤面。這場會議為川普「通俄案」偵查重點，其他與會者還包括川普女婿庫許納和前任川普競選團隊總幹事馬納福。

巴農在新書中接受沃爾夫訪談時並提到，白宮希望讓特別檢查官穆勒調查小組盡早結案，但如意算盤卻沒打成。

英國《衛報》率先在今天擷取了部分新書內容，巴農的評論在華府掀起熱議。

川普在第一時間內反擊，極力撇清他和巴農的關係。川普在聲明中說，巴農和他、以及他的總統任期，毫無關聯，不過是一名在他擊敗17候選人，獲得共和黨提名後的「工作人員」。

川普說，巴農被炒魷魚，「不失去他的工作，還失去他的理智」；巴農不代表他，一切都只是為了他自己。川普還說，巴農從未跟他有過單獨會晤，只是假裝有影響力，並藉此愚弄少數沒有管道和線索的人，幫他們寫那些虛偽不實的書。

川普指稱，巴農假裝與媒體開戰，稱呼媒體為「反對黨」，卻洩露白宮的假資訊給媒體，讓自己看起來比實際重要，「這是他唯一可以做的好的事」。

極右派的巴農在白宮擔任策略長期間被喻為「偉大操控者」，去年8月中旬因白宮內鬥遭到革職，回歸掌管「布萊巴特新聞網站」。

巴農離開白宮時，曾誓言在白宮外為川普而戰；川普也表示，他喜歡巴農，稱巴農是個「好人」。但不久後，巴農看衰川普，預言川普做滿4年任期的機率只有3成；川普則在今天以美國總統名義對巴農做出罕見攻擊。

(中時)