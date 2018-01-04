1月4日三大報頭版要聞

2018年01月04日 07:27 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

‧睽違近2年後，自2016年2月起斷線的南、北韓熱線再度開通！當地時間3日下午3點30分，北韓撥通了板門店熱線電話，在朝鮮半島情勢詭譎險惡之際，2月登場的南韓平昌冬季奧運，成為融化兩韓冰封僵局的催化劑。南韓當局更提議，兩國運動員在開幕式攜手進場，共同彰顯團結、友誼、進步、和平的奧運精神。雙方的熱線通話，也象徵著金正恩和文在寅有望利用平昌冬奧走上兩韓和解之路。

‧3G服務今年底說再見！通傳會（NCC）委員會議昨（3）日審議通過「用戶權益維護行動方案」，年底之前，國內3G用戶必須全面轉換4G合約，否則過了明（2019）年元旦之後的15天緩衝期，現有3G用戶便無法撥打電話、也無法行動上網，估計影響用戶總數為643萬1,569戶。

‧台灣麥當勞宣布配合政府政策，元旦起為計時員工調薪。為鼓勵企業加薪，民進黨中央昨天請全體黨工吃麥當勞，以行動支持加薪企業。蔡英文總統也提醒執政團隊，要繼續改善勞動條件，對低薪問題務必對症下藥。

‧民進黨下屆嘉義縣長黨內初選兩強對決，《旺旺中時》民調中心1月2日、3日針對嘉義縣長選情進行民調，有效樣本1011人，在95％信心水準，抽樣誤差正負3.1％下，前農委會主委翁章梁以21％，小勝嘉義縣議長張明達20.6％，雙方差距僅0.4％，不過民調也顯示，有54.6％的民眾不投票或沒反應，在不表態民眾逾5成下，民進黨嘉義縣長初選未來動態值得觀察。

◎旺報

‧大陸東莞著名的台商家具廠台升家具，宣布自2月1日起停產，全體員工裁員。由於台升家具負責人是台企聯前會長郭山輝，引來市場錯愕，也讓不少人產生是否預示大陸台商潰敗聯想。對此，郭山輝3日受訪時表示，停產是真的，不過此舉是為了轉型升級。

‧大陸環保大執法，加上稅費及人工成本上升，華信統領企管顧問總經理袁明仁指出，現在各地台商都充滿了危機意識，深恐一不小心就被市場淘汰，事實上，台商聚集的東莞淘汰賽早已開始，「『剩』者為王」，目前存活下來的都有兩把刷子。

‧有別於過去各戰區個別召開年度開訓動員，1月3日上午，中共中央軍委首度舉行2018年開訓動員大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向全軍發布訓令。習近平並和軍委領導在主會場校閱部隊，部隊官兵宣誓受領訓令後展開訓練。

‧對於在海洋航線上巡邏的潛艦而言，中國大陸新的高科技海底監測系統對任何地點、深度和時間的海洋溫度及鹽度進行測量及預測新的水下監測網，有望幫助中國潛艦更牢固地鎖定目標，同時保護中國在海上絲綢之路沿線的利益。港媒稱，這種能力將是無價之寶。

◎工商時報

‧國巨集團旗下的奇力新昨（3）日宣布以溢價15.9％換股合併美磊，合併後的「新奇力新」在全球電感產業排名躍居第四，僅落後第三名約3個百分點的市占率。在國巨董座陳泰銘操盤下，國巨集團晶片電阻、MLCC已分別拿下全球第一大、第三大，2年內奇力新可望擠入電感產業前三大，屆時國巨將成為台灣唯一在電阻、電容、電感的全方位被動元件世界級集團。

‧證交所董事長許璋瑤昨（3）日表示，為配合金管會政策，鼓勵多元上市，已擬出相關計畫，將與櫃買中心溝通過後，期盼在第2季底獲得主管機關通過拍板，亦即除資本額、獲利條件等，參考國際交易所納入淨值標準，盼協助企業籌資，增加投資人獲利與國家稅收增長。

‧近年台股企業上市掛牌不增反減，應可歸因於產業結構空洞化、投資意願降低、新創事業稀少，造成案源愈來愈少，主管機關看見IPO家數創新低，想到的解決辦法不是找問題，而是訂定KPI須達標，可以預期，這將使證券周邊單位為求數據好看，出現惡性競爭，甚至讓「創櫃—興櫃—上櫃—上市」多層次募資架構無法被彰顯。

‧外資趕進度，連5個交易日買超台股達281.15億元，激勵台股昨（3）日開高走高，收10,801點，成交值放大至近1,400億元，呈價量齊揚態勢。期貨市場同步走強，加上熱錢匯入推動新台幣升值，股匯期三漲格局確立，若外資今日持續買超，將蓄勢挑戰前高10,882點。

(中時電子報)