白宮：川普有一顆比金正恩大的核按鈕 是事實

2018年01月04日 07:39 中時 江靜玲

白宮3日表示，美國總統川普有一顆比北韓領導金正恩大的核按鈕是「事實」，強調川普是一個不會屈服、不會軟弱，會依承諾站起來保護美國人民的總統。

川普2日推文嗆金正恩有一顆核按鈕，表示自己也有一顆更大、更強，的核按鈕。白宮新聞發言人桑德斯3日在例行簡報會上，回應媒體詢問時表示，川普總統說他有一個比金正恩大的核按鈕，不是奚落嘲諷，而是一個事實。

媒體關切美國人是否應該擔心川普的精神健康，因為川普對核按鈕的威脅竟如此輕描淡寫？

桑德斯表示，大家應該關心的是北韓領導人金正恩的精神健康；金正恩多年來一次又一次測試導彈，反覆進行威脅。桑德斯說，川普是一個不屈服也不會軟弱的總統，「要確保做到了他所承諾的事情，這就是站起來保護美國人民。」

桑德斯指出，美國對北韓的立場從一開始就沒有改變，川普的立場也非常清楚，致力於保護美國人民和國家，不會退縮。

媒體反問，人們若應該質疑金正恩的心理健康。那麼，川普在推特上奚落金正恩不危險嗎，不擔心金正恩誤解嗎？

桑德斯說，她不認為為美國人民挺身而出是奚落，指出持續忽視威脅才危險，並說，如果前政府處理北韓、對付伊朗，不只是坐在那裡什麼都不做，「我們現在就不用清理這團混亂。」「總統說他有顆比金正恩大的核按鈕，不是奚落，而是一個事實。」

(中時)