麗晶精品新餐廳TASTE LAB開幕 加州輕奢潮食挑逗味蕾

2018年01月04日 08:24 工商 姚舜

〈松露下課三明治〉是在柔軟的湯種土司中，挾了手撕油封鴨腿肉、康堤乳酪與松露醬後再用奶油香煎，最後再現刨黑松露上桌，口感鬆軟柔綿，起司與松露香氣濃郁，好吃極了。（圖／姚舜攝）

〈真鯛．米果．柚子〉是將鯛魚低溫慢煮後塗上米漿，再沾附米果爐烤，出爐後以陳醋醬油與用魚骨、昆布和柚子汁熬的高湯提味。（圖／姚舜攝）

〈鴨肝甜甜圈〉是在球形甜甜圈中鑲入鴨肝慕斯，並淋糖霜粉和草莓醬提味，甜鹹交織、是一充滿食趣的美味小食。（圖／姚舜攝）

以西班牙炸豬皮烹技詮釋的〈酥炸雞皮〉，可以沾附用四川小紅袍辣椒與花椒油調味的美乃滋製一起入口，Paul用這小食喚起食客對「鹽酥雞」的記憶。（圖／姚舜攝）

〈牛肉TATA〉的韃靼牛肉是用牛菲力製作，Paul用了韓式辣豆瓣醬與芥末提味，用溏心蛋黃使口感稠滑，用酥炸芋頭片豐富口感。（圖／姚舜攝）

這爐烤明蝦上除灑了榛果粉，Paul並另外用焦糖化的白巧力與白味噌，與松露雞汁製沾醬提味。（圖／姚舜攝）

每天限量供應的〈鯛魚燒不燒〉，是以法式廚藝用麵糰與鹽巴將調過味的鱸魚包裹封住後爐烤，藉由封閉的熱對流，魚肉非常鮮嫩細緻。（圖／姚舜攝）

位在麗晶精品B2的〈TASTE LAB〉，占地46坪、可容40人用餐。（圖／姚舜攝）

除了正常菜單，麗晶精品〈TASTE LAB〉每天並會推出特別菜單以饗食客。（圖／姚舜攝）

曾在好萊塢知名餐廳〈L'Orangerie〉、紐約以及拉斯維加斯〈L’Atelier de Joel Robuchon〉餐廳歷練，並擔任〈PATINA〉餐廳主廚的Paul 李皞（中），是個型男主廚。（圖／姚舜攝）

台北晶華酒店再開新餐廳！洞察現代人「不要最貴，但要最好」的消費主張，以及享受頂級美食已被愈來愈多人視為「付得起的奢華體驗」。晶華酒店在館內麗晶精品B2開設〈TASTE LAB〉餐飲品味平台，TASTA是品味，LAB內薀 實驗、挑戰與創新的意涵，晶華酒店希望以「策展」概念引進市場一流的、優質的、具口碑的食材、美食與品味用具，並邀請廚藝精湛且獨具個人魅力的國內外名廚駐店客座，進而傳遞美好精品生活新時尚，為全新概念與定位的餐飲空間。

即日起開始接受訂位的〈TASTE LAB〉，首波請到曾在好萊塢知名餐廳〈LOrangerie〉、紐約以及拉斯維加斯〈LAtelier de Joel Robuchon〉餐廳歷練，並擔任〈PATINA〉餐廳主廚的Paul 李皞駐店客座2個月，透過型男主廚精采演繹，食家饕客與美食吃貨可望瞭解加州美食神髓，以及洛杉磯餐飲近年為什麼以凌駕紐約、舊金山與芝加哥之勢，成為「新美食之都」。

加州，一直是推動「美食」、美國食物向前步的引擎、發動機，因為加州豐饒的食材物產，以及「廣納百川」的包容力與自由空氣，包括Tim Hollinsworth、 Ludo、 Tony Esnault、 Daniel Humm、 Carlos Salgado、 David Chang、 Jessica Largey等國際名廚，都在這裡大放異采， 他們主持掌廚的餐廳，每天更吸引全球食饕前往朝聖。

「山不在高，有仙則名」，大量名廚在加州揚名立萬，讓又名「金州」的加州成了美食聖地，透過這些頂尖名廚的詮釋演繹，「加州料理」（California Cuisine）不僅有了全新氣象，並成為「當代美國料理」（Modern American Cuisine）的代名詞。同時，這些名廚更賦予了「加州菜」新的定義與意涵，讓曾經大紅大紫、卻又因「過度賣弄到失格，終至在食壇消聲匿跡」的加州菜得到救贖，成為全球食饕以口舌爭逐的美食體驗目的地。

21世紀的加州菜分為兩股「食力」，北加舊金山灣區的美食，大抵仍不脫精緻法菜的Fine Dining底蘊，呈盤講究形格、用餐氛圍拘謹正式。而南加州的洛城則更能具體而微地體現加州獨有的多元種族熔爐、自由、開放，以及以強大的包容力「容忍不同國族菜系合理的組合共陳」。

與舊金山美食相比，洛城美食一樣講究，但不矯柔造作、用餐氛圍亦相對輕鬆。更重要的是，當地主廚在烹製菜餚時，常會「讓菜餚說故事」，透過菜餚述說自己「來自那裡」，以及自己的成長故事和對這片土地的認知與理解。

所以，美國權威美食評鑑指南《Zagat》曾論，舊金山是「全美最好的Fine Dining城市」，而洛杉磯則是「全美最令人興奮的城市」。

Paul李皞料理的手路具備了南加州當代新銳廚師的所有特質，殿堂級米其林餐廳的歷練，讓他練就了頂尖的廚藝。好萊塢與拉斯維加斯的司廚經驗，讓他的菜多了幾分「食趣」。台灣出生、美國成長、環遊世界的資歷，則可讓食客透過菜餚認識他的人與認識世界。

〈鴨肝醬甜甜圈〉、〈燻鮭魚千層〉、〈松露下課三明治〉、〈鯛魚燒不燒〉、〈牛肉TATA〉、〈魚米之香〉、〈蛋上加蛋〉…，Paul此次為〈TASTE LAB〉設計的各式菜餚，形色味皆很誘人，有些菜像是「奢華版的Comfort Food」，有些則似「放大版的Amuse Bouche」，極盡娛樂與挑逗味蕾之能事。在台灣，這樣的廚藝、這樣的菜，真的不多。

(工商)