飛官何子雨妻動人情書 讓網友泛淚

飛官何子雨(左)在和張家涵(右)結婚1週年隔天失聯。(翻攝何子雨臉書)

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中時電子報
／綜合報導

飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，在基隆外海失聯近2個月，媒體報導何子雨妻子思念信後，國防部昨終於回應了。國防部長馮世寬說，「仍然惦記何上尉，我們與家屬一樣同感難過與不捨。」國軍搜尋行動持續中。

去年11月7日，何子雨和妻子張家涵結婚1週年隔天，生死未卜。張家涵在臉書寫下對先生思念，期待奇蹟發生，「那天早上，出門前你親了我，說愛我。然後就什麼都沒有了...」

「我不信佛，不信神，但這幾天我跑遍了廟宇，問遍了卜卦，祂們都說你還活著，只是在找回家的路。」張家涵說：「是不是有人救起了你？是不是你正在某地養傷？」、「能不能把他還給我，拜託，有撿到任何人請通知我。我好想你。」

網友都覺得不捨，有的說「看了好難過」、「酸酸的」、「我都哭了」。在何子雨失聯後，11月20日張家涵父親過世；張家涵14天內痛失2個最愛的男人，她說：「一夕之間什麼都不對了⋯從萬千寵愛的小公主，跌落地獄⋯」

此消息被媒體報導後，原快被遺忘的幻象失聯事件，昨總算獲得國防部回應。國防部發言人陳中吉轉述馮世寬的話，「何子雨上尉是我們的手足同袍，仍然惦記何上尉，我們與家屬一樣同感難過與不捨。」

陳中吉表示，自11月7日何上尉失聯迄今，沒有放棄搜尋任務。他說，儘管近期東北季風增強，海象不佳，參與搜尋官兵仍不放棄機會，持續搜尋何子雨。

何子雨駕駛編號2040的幻象2000，在基隆外海失聯，至今快2個月。(國防部提供)

以下為張家涵臉書全文：

那天晚上

我們用你想吃的烤肉歡度結婚週年

那天早上

出門前你親了我，說愛我

然後就什麼都沒有了

我已經不敢去算是第幾天

每一個人開始正常的過日子

上班 吃飯 睡覺 玩樂

為什麼只有我們不行

我真的好想你

一架又一架的飛機

一艘又一艘的船

第一線的人員不眠不休的尋找

滿載希望而出

再空盪盪的返航

我不信佛，不信神

但這幾天我跑遍了廟宇

問遍了卜卦

祂們都說你還活著

只是在找回家的路

是不是有人救起了你？

是不是你正在某地養傷？

我好想相信

拜託

不管是誰，能不能把他還給我

拜託

有撿到任何人請通知我

這全部都是我的錯

當初不飛就好了

該受懲罰的是我⋯

我好想你

(中時電子報)

何子雨(右)太太張家涵(左)期待奇蹟發生。(翻攝何子雨臉書)

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