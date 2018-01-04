MLB》荷斯莫獲兩隊祭億元約 美媒：能刺激市場

2018年01月04日 08:47 中時電子報 蔡銘仁

荷斯莫(Eric Hosmer)去年季後投身自由市場想拚億元約，日前傳教士願給他7年大約後，此舉可是刺激到他的前東家皇家砸錢加入爭奪戰，據美媒報導，皇家不僅跟進開出7年約，價碼還硬是比教士多700萬美金，如今荷斯莫要當「億元男」應該是沒問題，就差要選哪隊。

今年滿28歲的荷斯莫上季出賽生涯最多的162場，打擊率3成18、上壘率3成85跟長打率4成98也都是生涯最佳。他季後投身自由市場，成為不少球隊想競逐的一條大魚，不過大聯盟各隊為避免超過1.97億的奢侈稅門檻，砸錢搶人態度保守，想要大約的他至今仍在自由市場等待。

荷斯莫的爭奪戰由教士率先出手，開出7年薪資總額達1.4億大約盼能獲得他青睞。以教士給出這價碼，想得標機會應是頗高，但荷斯莫前東家皇家不放棄，硬是奉上7年1.47億約加入爭奪戰。皇家向來出手並不算闊氣，他們這次開給荷斯莫的價碼，是他們隊史最高價合約。

皇家跟教士誰能出線，雅虎體育記者羅斯徹(Liz Roscher)認為，皇家雖是荷斯莫老東家、也是他贏回第一枚世界大賽冠軍戒的地方，但這不代表荷斯莫會想回去，「自由市場不只讓球員有爭大約的機會，也讓他們有權選擇去處。」而且可別忘了，還有個紅雀也想網羅荷斯莫。

無論荷斯莫會去哪隊，羅斯徹推測這將會刺激到自由市場流動，因為各隊都在看他能拿到多少價碼，「當荷斯莫簽約，他會破壞障礙、成為第一張骨牌；一旦他倒下撞擊到其他骨牌，我想可以期待其他自由球員也會更快做出決定。」

(中時電子報)