F-16V vs F-18 波蘭空軍新戰機訂單會選誰？

波蘭空軍現役的F-16戰機與米格29戰機。（圖/波蘭空軍）

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中時電子報

據Inquisitr新聞網報導，位於東歐、緊鄰俄羅斯的波蘭，於先前向全球發出邀請，擬替換現役空軍所使用的冷戰（Cold War）時期戰機- 俄國製的米格29（Mikoyan MiG-29）與蘇愷22（Sukhoi Su-22），很快地收到全球五大國防武器商的推薦清單，包含洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音（Boeing）、紳寶（SAAB）等。其中洛馬主打兩款戰機：F-35（F-35 Lightning II）與升級版F-16V（F-16 Fighting Falcon）戰機、波音則是F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet），而來自瑞典的紳寶，更是拿出最新版本的JAS 39 E/F型獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen），再加上由歐洲戰機公司聯合研製的颱風戰機（Eurofighter Typhoon），讓外界更加好奇，波蘭究竟會選擇哪一款戰機作為新一代的空中戰力？

波蘭空軍F-16戰機空中加油。

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，至今仍是多國空軍的重要戰力之一。

波蘭現役、俄羅斯製米格29戰機。（圖/波蘭空軍）

近年也極力在全球搶訂單的瑞典紳寶獅鷲戰鬥機。（圖/SAAB官網）

而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。但在美軍之外，包含西班牙、芬蘭、科威特、加拿大與澳洲等國，都佈署於空軍轄下。而作為瑞典雷式戰鬥機（Saab 37 Viggen）後繼者的獅鷲戰鬥機，從1980年開始計畫研發，卻直到1992年才試飛成功。試飛後4年，正式裝備編制入瑞典空軍。擁有C/D與E/F等多種型號，包含單人與雙人座艙版本，作戰半徑為926公里、最大航程為4,000公里。

德國聯邦空軍現役的颱風戰機。（圖/歐洲戰機公司）

美國海軍現役航母艦載機主力之一：波音F-18「超級大黃蜂」。（圖/美國海軍）

事實上，雖冷戰時期屬於前蘇聯（USSR）陣營的波蘭，於2000年前後，向洛馬公司採購36架F-16 C/D型戰機，替換老舊的俄式戰機米格21（MiG-21）與米格23（MiG-23）。因此也有部份專家認為，在考量銜接與後勤支援等多方條件下，雖然波蘭多次表達添購新一代隱形戰機F-35的意願，但很可能最終在經費考量下，仍會選擇添購升級版的F-16V型戰機，並也可能一併將麾下現役的C/D型升級，讓整體戰力更加完整與牢固。

(中時電子報)

文章來源：Poland’s Fighter Jet Tender Moves Forward With Five Manufacturers Applying

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