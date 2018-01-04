處男更健康？研究：中年處男患攝護腺癌機率低47％

據最新研究指出，沒有性經驗的中年男子罹患攝護腺癌的機率較低，比性生活活耀的男子要少了47%。（圖靦腆少男，達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

性開放的年代，首次有性經驗的年齡也普遍下降！然究竟有性經驗對人是好是壞呢？就健康而言，據最新研究指出，沒有性經驗的中年男子罹患攝護腺癌的機率較低，比性生活活耀的男子要少了47%。

攝護腺癌是常見男性疾病，以國內而言，每年新增近5000名攝護腺癌患者每年新增近5000名攝護腺癌患者，治療方式為殘酷的「去勢」！在英國，平均每8個男人可能就有1人患病。

據《The Economic Times》報導，英國男性罹患攝護腺比例有升高趨勢，每6個男人就有1人會得！牛津大學為此做了相關研究！研究人員以22萬名40到69歲的男子做為受試者，發現沒有性經驗的中年男子罹患攝護腺癌的機率較低，比性生活頻繁的男性要少了47%。

值得注意的是，只有20名男性是處男，相對於已有性經驗的男性而言，一般男性，其罹癌的機率較低，這也間接證實「患者透過性行為感染，進而增加攝護腺癌的風險，其可能性是存在的」。另研究也發現，近40歲男性的睪酮素開始下降，而睪酮是一種性激素，這也解釋為什麼中年處男通常對「性」興趣不大。

除處男罹患攝護腺癌風險較低外，據早由義大利IRCCS所進行的調查發現，每天喝超過3杯義式濃縮咖啡的男性，其罹患攝護腺癌的機率比一般人低53%，證實男性朋友喝適量咖啡還能增「性福」！此項研究已發表在《國際癌症雜誌（International Journal of Cancer）》上。

(中時電子報)

文章來源：《The Economic Times》

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