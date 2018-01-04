雖與南韓不睦 美日仍將聯手強化對平壤包圍網

2018年01月04日 10:48 中時 黃菁菁

《讀賣新聞》分析日本首相安倍晉三的外交展望指出，今年最大的懸案仍是北韓開發核武飛彈問題。安倍仍將與美國總統川普合作，呼籲國際社會對北韓施以最大強度的施壓，同時與解決北韓問題的關鍵國中國改善關係。

針對北韓問題，安倍的一貫主張是，國際社會合作向北韓加強施壓，使北韓改變政策，主動要求協商。安倍1月12日起將訪問愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛及東歐3國，外務大臣河野太郎3日起也赴巴基斯坦等3國訪問。

有專家認為，對北韓的制裁今年將奏效，但也有專家預測，被逼急的北韓恐怕已完成將射程涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈(ICBM)技術，川普為阻止北韓的暴舉，可能發動先發制人的攻擊。朝鮮半島若發生戰事，旅韓的6萬日僑可能受害，北韓也可能朝日本發射彈道飛彈。

美日關係也可能因北韓之外的原因惡化。美國11月將舉行期中選舉，外務省幹部認為，川普在選前也可能強烈要求日本削減美日貿易逆差，導致美日關係惡化。

此外，美日韓合作也是外交上的課題。北韓導領人金正恩發表新年賀詞時，除了恐嚇美國外，還言及與南韓重啟對話的可能性。南韓總統文在寅也立刻指示相關閣僚與北韓重啟對話，明顯脫離美日主張的施壓路線。

日韓關係冷卻也是在所難免，南韓外交部去年底公布日韓慰安婦協議調查結果，文在寅表示日韓協議存在重大瑕疵，使安倍考慮拒絕出席南韓平昌冬季奧運的開幕典禮。

外務省幹部指出，日韓關係惡化對北韓有利，故要求文在寅冷靜對應。但日本對日韓協議的立場堅定，即使南韓要求重新協商，日本一概不接受。

對中外交方面，日中關係去年起已有好轉的跡象，安倍公開表明將有條件地支持中國一帶一路的構想，盼今年實現日中領袖互訪。日本還將力促中國協助解決北韓問題，以防中國成為制裁北韓的漏洞。

(中時)