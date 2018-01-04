白宮人生 川普與漢堡共枕 超怕遭毒殺

美國總統川普酷愛漢堡與薯條，最近新書爆料，他甚至在床上吃漢堡解決晚餐。（川普Intagram）

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中時電子報

資深媒體人沃爾夫（Michael Wolff）訪問了美國總統川普，還有川普的核心幕僚等上百人後，出新書爆料，白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）曾以「叛國」與「不愛國」，來形容川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）與一名俄羅斯女律師的會面。

而 川普3日公開發飆，痛批巴農丟了工作，也精神錯亂，兩人儼然已反目成仇。

然而，川普與巴農（Steve Bannon）曾是親密戰友，幾乎天天都一起共進晚餐。據《每日郵報》（DailyMail）3日報導，沃爾夫在《烈火與暴怒：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House）中說，要是兩人晚上6:30沒共餐，川普就會返回官邸，躺在床上吃起司漢堡，有時眼睛看著3台電視，打電話給朋友狂罵媒體。

書中指出，川普剛上任時，由於不爽特勤人員，甚至在臥室加鎖，還對跟在受頭打掃的內務人員大吼大叫。

「要是我的襯衫在地上，」川普大吼，「那是因為我要它在地上。」他要工作人員什麼都別碰，尤其是他的牙刷，因為他怕遭毒害是出了名的。當他要內務人員洗床單時，會自己先扯下來。

由於川普日夜不斷打電話，向他不該信任的人抱怨；也因此，自己儼然成了爆料台，讓令他尷尬的消息如野火燎原般四處亂傳。

據傳川普2月6日在一通電話中抱怨《紐約時報》（The New York Times）記者）哈珀蔓（Maggie Haberman）是瘋子，而專欄作家柯林斯（Gail Collins）是蠢蛋，至於CNN總裁札克（Jeff Zucker）則是他造就出來的。

川普甚至抱怨，《時代》（Time）雜誌以巴農為封面，說他是「影子總統」（shadow president），更憤而痛罵，「你認為巴農對我有多少影響力？沒有！根本沒有！」

(中時電子報)

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文章來源：In bed with a cheeseburger at 6:30pm, shouting at staff who pick shirts off the floor and watching THREE televisions as he rants on the phone about the unfair media: Inside Trump's life in the White House

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