疝氣3年未就醫 搬運工陰囊腫大如籃球

亞大醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，鄭姓患者到醫院就診時陰囊腫得宛如籃球一般大。（林欣儀攝）

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發生疝氣長達3年，台中市55歲鄭姓搬運工卻始終不願接受治療，直到陰囊嚴重腫脹、外觀有如籃球那麼大，導致他走路得像企鵝一般搖搖晃晃、穿上褲子也無法遮住胯下的腫脹感，才終於甘願就醫，所幸經施行3D人工網膜「補破洞」，鄭男終於能恢復正常生活。

亞洲大學附屬醫院一般外科主治醫師羅文鍵指出，鄭先生到醫院時疝氣直徑約20公分、幾乎與籃球一般大，且腸子墜入陰囊內、已呈現激進壞死情況，研判他應該是長期從事粗重工作，才出現疝氣情況。

搬運工告訴醫生，剛開始發生疝氣，因只要用手按壓、腫塊處就會縮回體內，自覺不需要看醫生，直到近半年來，陰囊腫脹情況越來越嚴重，尤其穿上褲子後，胯下處還凸出一大包，連要出門都覺得很不好意思，嚇得趕忙就醫。

羅文鍵表示，傳統疝氣手術須將疝氣囊推回腹腔，並藉由患者本身的韌帶、筋膜修補破洞，術後常有拉扯疼痛感的後遺症，現在則藉由「微創腹腔鏡疝氣修補手術」，透過3D人工網膜修補裂開處，不只傷口小、疼痛感低，且癒合後腹股溝後壁更結實。

羅文鍵強調，腹股溝疝氣經常發生在男性身上，通常會因搬重物、劇烈運動或咳嗽、打噴嚏時發生，導致腹部隆起腫塊、但平躺時就會消失，發生初期應儘速處理，避免導致腸子壞死的風險。

(中時)

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