公投議題排山倒海 黃創夏：政府將被牽著鼻子走

2018年01月04日 09:39 中時電子報 謝雅柔

立法院日前三讀通過《公投法》修正草案，公投案的投票年齡從過去的20歲調低到18歲、公投提案、連署及通過門檻大幅降低，以及全國性公投可採不在籍投票。對此，資深媒體人黃創夏說，蔡打開了公投法的潘朵拉盒子，2018年即將被排山倒海的公投議題給淹沒。而政府完全被牽著鼻子走，且恐因過關議案互相抵觸和矛盾，手足無措，全台灣即將治理崩潰，政府徹底失能。

立法院日前三讀通過《公投法》修正草案，提案、連署及通過門檻均全面下降，其中通過門檻從原先的「雙二一制」改為簡單多數決，而同意票要超過投票權人總額4分之1；同時修法也調降參與公投年齡，從原先的20歲下修至18歲；廢除公投審議委員會，改由中選會或地方縣市政府受理審核。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，2018是台灣大選年，藍綠為了製造更多選舉動員，更可以相爭「公投綁大選」，上半年鼓吹議題，年中發動連署，剛好可以趕在縣市長和地方民代選舉的時候，「公投綁大選」。黃說2018年台灣將會是世界民主史上的新奇蹟，刷新金氏世界紀錄，可能可以領到幾十張公投項目選票，蓋章蓋到飽。

此外，黃創夏說光是「美國豬」及「日本核災食品」兩項公投就一定會過關，川普的怒火以及安倍晉三的恨意，蔡英文就難以承受了。黃表示，這些公投只要通過，行政院都必須落實執行，國際外交上保證將是烽火滿天，而200公里寬的台灣海峽之內都是台灣經濟海域，任何福建的中國漁船下海就是越界，「台灣海巡署都必須前往驅逐這樣的畫面，台海兩岸一定會走向戰爭邊緣！」

黃創夏指出，蔡英文打開公投法的潘朵拉盒子，2018將被公投議題淹沒。黃說若各項公投議題過關後，依法在兩年內必須落實，所以蔡英文已不能在拚政績，直到2020競選連任，所有的政府施政都必須被新公投過關議案所綑綁，「政府完全被牽著鼻子走，而且還可能因為過關議案互相抵觸和矛盾，手足無措，全台灣即將治理崩潰，政府徹底失能」。

(中時電子報)