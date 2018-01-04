「探索埃及‧古文明之旅講座」教您聰明玩埃及！

2018年01月04日 09:32 中時電子報 綜合報導

由國立故宮博物院、大英博物館、時藝多媒體、閣林文創共同舉辦的「大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展，為近年來台灣展出最多具木乃伊，完整呈現古埃及文明之展覽。因台灣僅此一站，自去年底開展以來，吸引來自全台各地的民眾到故宮一探古埃及神祕的世界，開展六週，觀展人數已突破十萬人次。

本次展覽展示了大英博物館的最新電腦斷層掃描技術研究，以非侵入性的方式帶領民眾探索古埃及從未被發現的故事，藉此深入了解木乃伊的性別、年紀與當時古埃及的社會狀況，更完整呈現遠古時期陪葬品、石碑等超過200件經典文物。

為了讓民眾更加了解這段文明與埃及，主辦單位透過各種類型的講座與活動，包括古埃及服裝體驗與從藝術漫談古埃及宗教等等，近期內更要推出免費埃及旅遊講座，邀請專業旅遊團隊及專家，為想探訪這個神秘國度的旅客們提供行前說明和經驗分享。

埃及除了有神秘的古文明，獨特的文化與紅海與尼羅河等自然景色也吸引世界各國的旅客前往，也是許多人的旅夢。坊間琳瑯滿目的埃及旅遊行程，不禁讓人好奇該怎麼選擇，以及其中的差異；1月12日，邀請對埃及感到好奇與有計畫出遊的民眾參加「探索埃及‧古文明之旅」旅遊講座，由旅遊達人告訴大家出遊埃及的注意事項，當個聰明的旅人！

「探索埃及‧古文明之旅」旅遊講座資訊：

時間：2018年1月12日 14:00-16:30

地點：時報大樓2樓簡報室 (台北市萬華區艋舺大道303號)

報名網址：https://goo.gl/faFm9j (一律採取線上報名，免費參加)

主講人：友泰旅行社

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注意事項

1. 講座限額100位，人數額滿將提早關閉報名系統

2. 本講座採網路報名，報名成功者將寄發通知信作為當日入場憑證

3. 講座期間請勿飲食、錄音、錄影、拍照

4. 主辦單位擁有活動解釋與變更之權利

(中時電子報)