NBA》球爸又放狂言：球弟很快就加盟湖人

2018年01月04日 09:36 中時電子報 黃及人

無視外界不斷負面批評，「球爸」拉瓦爾鮑爾4日帶著二兒子李安吉羅和小兒子拉梅羅高調抵達立陶宛，準備迎接他們在立陶宛聯賽的初登場，沒想到他隨即再發狂言，「他們很快就會在立陶宛打出名氣，然後回去美國加盟湖人！」

球爸的這席話，當然引發外界瘋狂撻伐，畢竟李安吉羅在UCLA表現並不理想，更因杭州偷竊事件慘遭退學，拉梅羅甚至連高中都沒念畢業，就被自己老爸叫去人生地不熟的立陶宛聯賽打球，實在不太可能隨即受到NBA球探青睞。

或許是在立陶宛機場受到熱烈歡迎，現場更有當地音樂家表演，球爸頓時被捧上天，自然開始口無遮攔，「放心吧！李安吉羅與拉梅羅會在這裡打出統治級的實力，用不了幾年就可回到洛杉磯，甚至我還考慮在這裡先買豪宅。」

眼尖的媒體也發現，李安吉羅在機場用的行李包，還是他以前繡著自己背號的NCLA行李包，看來他很捨不得自己過去在NCAA打球的時光，問題是誰叫他自己要在杭州惹出這麼大的事端，更要出動美國總統川普救他。

反正不管球爸如今怎麼放話，兩個「球弟」很快就在立陶宛聯賽遭受真正考驗，根本沒有什麼真正大賽經歷的兩人，一開始表現會怎樣，應該很好預料，反正到時球爸又可隨便找到藉口，且替自己的瘋狂發言繼續圓謊。

(中時電子報)