明天就來吃吃看!速食店早餐霸主出爐 大贏家是它

2018年01月04日 09:42 中時電子報 楊婕 /整理報導 /整理報導

一日之計在於晨，早餐是一整天能量的來源，吃好吃巧很重要，不過光從床上爬起來就有夠難了，擠出時間買早餐更是難上加難，想要馬上拿到餐點但又不想吃便利商店的冷食，速食店的早餐就是好選擇，現做熱食方便又快速，而在這麼多家的連鎖速食店裡，哪一道美味才是霸主呢?

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》，從2017年6月9日到2017年12月5日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出網友們最愛的速食店早餐，榮登冠軍就是麥當勞的「滿福系列」，帶有Q勁的麵包夾著鹹香豬肉片、香雞排、鮮嫩雞蛋，豐富的滋味讓人好享受，選擇款項多達七種，年賣2600萬個的滿福堡，難怪能拿下第一!第二名同樣也是由麥當當的吉事蛋堡拿下，使用「氣蒸法」烹調的太陽蛋吃來柔嫩，搭配飲品只要39元的價格讓小資族覺得超划算。

第三和第四名分別由丹丹漢堡的廣東粥、麵線羹拿下。這間到南部必吃的速食店走中西合併路線，經典的廣東粥有玉米、皮蛋、豬肉、肉鬆，配料相當豐富；帶有甜味的麵線羹加辣後讓人一口接一口，價格同樣便宜實惠，也難怪能在排行榜上站有一席之地。

排行第五名的則是摩斯元氣牛肉蛋堡，清錯的萵苣和日式風味的調醬，雖然單價稍稍高一些，但份量十足一樣讓人覺得CP值超高!

第六至第十名依序為麥當勞火腿蛋堡、肯德基燒餅系列、摩斯的咖哩豬排堡、肯德基總匯歐姆蛋堡、摩斯火腿歐姆蛋堡。

(中時電子報)