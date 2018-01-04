下周寒流恐侵台！暖胃「貢寮鮑金棗排骨湯」食譜報你知

金棗的香氣襯托排骨與貢寮鮑的鮮甜，是冬天不容錯過的好滋味。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

冷颼颼！下周寒流恐侵台！要穿得暖也吃得暖！冷空氣一波波，大家有沒有自己的保暖撇步呢？新北市政府告訴你，新北在地貢寮鮑暖暖湯品最適合啦！把貢寮在地安心的貢寮鮑帶回家，自己做貢寮鮑金棗排骨湯，暖身進補又不會太油膩喔！

農業局長李玟表示，新北市政府為了推廣貢寮在地優質水產品，建立「貢寮鮑」品牌，推廣吃海菜長大的在地九孔以及黑盤鮑，並輔導業者自主管理取得新北市「農漁產品安心標章」認證，提供消費者辨識，是安心在地的絕佳食材。很多人以為貢寮鮑不易處理，要到高級餐廳才能享用，但其實貢寮在地產的貢寮鮑，是高貴卻不貴的本土優質水產，經過烹調後口感Q彈鮮甜，現在正是貢寮鮑產季，歡迎大家到貢寮產地或向漁會購買新鮮貢寮鮑，在家簡單做料理。

新鮮的九孔。（新北市漁業處提供）

在地安心又新鮮的貢寮鮑不需過多調味和烹飪技巧，只要搭配合適的食材，在家就能煮出總舖師級的美味!這裡為大家介紹一道貢寮鮑湯品：貢寮鮑金棗排骨湯！

透過冬天盛產金棗的甘甜酸香，帶出排骨肉味與貢寮鮑的Q彈鮮甜，不由的讓人一口接著一口！

溫暖的貢寮鮑排骨金棗湯，最適合冬天溫暖你的胃。（新北市漁業處提供）

作法很簡單，燙過的排骨與金棗先行以高湯燉煮大約15分鐘入味後，加入薑片和燙熟的貢寮鮑再煮2分鐘，最後以鹽、米酒提味就完成啦！做法簡單，就可以喝到有桔香、排骨及貢寮鮑的鮮甜熱湯，歡迎大家試試看！

(中時電子報)

貢寮鮑金棗排骨湯做法。（新北市漁業處提供）

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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