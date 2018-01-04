NHK民調： 美日兩國過半民眾對川普印象差 並感到北韓威脅增加

2018年01月04日 10:48 中時 黃菁菁

美國總統川普執政將滿1年，NHK(日本放送協會)2017年11月27日到12月3日在日本和美國，針對18歲以上的男女進行了電話民調。對於川普總統的印象，美國有50%的受訪者對川普「印象差」，33%的人回答「印象好」；日本則有54%的人回答「印象差」，只有18%的人回答「印象好」。

有關美國社會是否朝好的方向發展之提問，美國有58%的人認為「朝不好的方向發展」，34%的人認為「朝好的方向發展」；在日本則有55%的人認為「往不好的方向發展」，18%的人認為「往好的方向發展」。大多美日民眾都認為美國朝不好的方向發展。

有關川普提出的「美國第一」主義，在美國有約58%的人表示「支持」，36%的人表示「不支持」。日本則有約3分之2即66%的人回答「不好」，20%的人認為「好」。

對美國政府的信賴度方面，有10%的美國受訪者表示「非常信賴」，38%的人表示「有某種程度的信賴」，即信賴美國政府的人達48%。相對的，有15%的人表示，「完全不信賴」，有36%「不太信賴」，兩者合計，不信賴美國政府的民眾達51%。

針對川普的經濟政策是否會讓美國經濟變好之提問，有37%的人認為「會變好」，有38%的人認為「會變壞」。

關於是否支持川普的移民政策之提問，有47%的美國受訪者表示支持，49%的人表示不支持。有62%的美國受訪者認為川普上台使美國的分裂加深，有70%的日本受訪者也有同感。

對於北韓的威脅程度，日本有48%的人認為「是很大的威脅」，33%的人認為是「某種程度的威脅」。美國則有50%的人認為是「是很大的威脅」，33%的人認為是「某種程度的威脅」。北韓宣稱已成功試射可攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，使8成以上的美國民眾感受到北韓的威脅。

(中時)