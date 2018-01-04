驚！「外來種斑腿樹蛙」入侵台灣！市民農園恐遭殃

2018年01月04日 10:01 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

為保護台灣原生種樹蛙，減少外來種斑腿樹蛙對市民農園生態圈的侵擾，新北市政府農業局在淡水忠寮市民農園辦理「市民農園協力抵禦外來種斑腿樹蛙」計畫，邀請承租市民農園市民一同監控斑腿樹蛙的繁殖狀況，保護台灣原生種樹蛙的生活空間。

新北市政府農業局在淡水忠寮市民農園辦理「市民農園協力抵禦外來種斑腿樹蛙」計畫。（新北市農業局提供）

外來種斑腿樹蛙，最早自民國95年在台灣彰化田尾被發現通報，特徵是背部褐色，有縱條紋、斑點、「X」或「又」字型花紋，大腿及股部內側有較粗網狀斑紋，類似黑底白點狀；習性上則好利用農用蓄水池、水桶進行繁殖。

由於斑腿樹蛙平均壽命有6年，母蛙產下1個卵塊裡面就有600到1000個卵泡，1年還會產卵4至5次，整年將近10個月都是繁殖期，這樣的繁殖速度排擠了台灣原生種樹蛙的生存空間。根據研究，目前發現斑腿樹蛙的分布地中，市民農園亦是斑腿樹蛙出沒的「熱點」之一。

為減少外來種斑腿樹蛙對生態圈的侵擾，今年農業局選定淡水忠寮市民農園執行「公民科學家計畫」，邀請東華大學楊懿如老師團隊指導，在106年11月25日於淡水忠寮市民農園開辦講習會，讓承租市民實際學習辨認及觀察外來種斑腿樹蛙與原生種樹蛙的不同，並結合承租市民的力量一起改善市民農園環境，更進一步監控斑腿樹蛙的繁殖情況，保護台灣原生種樹蛙的生活空間。

農業局長李玟表示，「市民農園」原就是農業局長期推動的政策，自民國100年至106年11月底止，已輔導補助樹林、鶯歌、新店2處、土城、新莊及淡水等7處設置「市民農園」，總面積達5.7公頃，約有820位市民承租，市民農園輔導承租市民以無農業、無化肥的方式種植蔬菜，為市民農園提供了良好的生態環境。

淡水農園。（新北市農業局提供）

以市民農園結合生態保護推出的「公民科學家計畫」，希望能透過教育推廣提升民眾的科學意識，並透過一些具體行動，例如將觀察到的蛙類拍照上傳至Facebook「台灣兩棲類保育志工」社團，即可協助科學家辨認青蛙種類，亦可監控外來種斑腿樹蛙分布；在農園水桶上加蓋，可防止斑腿樹蛙在水桶內產下卵塊等。也歡迎民眾在自家菜園裡參與，共同守護生態環境。

(中時電子報)