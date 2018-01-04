寬心園推「安心藥膳」搶攻冬令進補商機

寬心園推出全新的「安心藥膳」外帶伴手禮，搶攻冬令進補商機。（曾麗芳攝）

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國人最喜歡寒冬進補！台灣蔬食界的領導品牌寬心園，繼「四寶醬」之後，再度推出全新的「安心藥膳」外帶伴手禮，包含十全藥膳、四物藥膳、四神湯、冰糖銀耳蓮子共8款燉包／調理包，搶攻冬令進補商機。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，「安心藥膳」伴手禮不但通過311項重金屬、農藥殘留及二氧化硫等檢驗標準，且無添加香精、防腐劑，即使吃全素的人，在寒冬也能享受燉補的美味！

身為素食族群的黃瓊瑩表示，台灣人喜歡在冬天吃麻油雞、薑母鴨補身，但素食者怎麼冬令進補呢？寬心園希望幫助素食者也能享受燉補養身的食療美味，於是引進甜河谷醫藥生技所製作的「安心藥膳」，例如適合女生燉補的四物藥膳、首烏藥膳、當歸黃耆藥膳湯包；適合全家人一起品嚐的四神湯藥膳調理包、肉骨茶藥膳燉包，以及冰糖銀耳蓮子料理調理包，還有可以當零嘴食用、補氣護眼的安心枸杞包等。

對素食族而言，安心藥膳燉包除了可以燉煮菇類、豆腐、蔬菜、栗子、白果等各種食材做成藥膳火鍋，也可以先清燉出藥膳湯底，再用藥膳湯底來拌炒蔬菜或烹煮各種蔬食料理，既能增添料理的美味，還有補氣養生的功效。

黃瓊瑩表示，對葷食族群而言，安心藥膳燉包的口味就更多樣化了，像是烹煮十全排骨、四物雞、當歸鴨、肉骨茶或四神湯，最重要的是所有藥膳燉包的包裝上都有專屬QR Code，只要透過智慧型手機或電腦檢索，即可看見每一批產品的檢驗報告，吃來安心又美味。

寬心園全新推出的安心藥膳燉包，共有十全藥膳、四物藥膳、四神湯、肉骨茶、首烏藥膳、當歸黃耆、冰糖銀耳蓮子湯調理包及山楂烏梅湯包共8款，即日起在寬心園全省8家門市或是「好喜歡蔬食市集」網站均可購買，在門市一次購買8包（每款各1包）並打卡按讚，即可獲得安心枸杞1包。

(工商)

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