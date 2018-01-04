外師資源進入偏鄉 東原國中與世界接軌

東原國中連續3年參與教育部偏鄉國中小英語教師海外進修計畫，和國外學校保持友好交流，外籍教師也曾親自到東原國中，以全英語方式為學生授課。（東原國中提供）

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南市府雖積極推動英語為第二官方語言，許多偏鄉因資源缺乏，孩童較少能接觸到英文，台南東原國中連續3年，參加教育部偏鄉國中小英語教師海外進修計畫，將外師資源帶進偏鄉學校，讓學生不再處於英語學習弱勢，增加與世界接軌的機會。

東原國中校長陳一仁表示，學校英語教師自104學年度起迄今，已連續3年參加教育部偏鄉國中小英語教師海外進修計畫，英語教師利用暑假期間前往美國西華盛頓大學進修，學習不一樣的英語教學策略與方式。

學習外語最怕的就是呆板、無趣的課程，會降低學生對於外語的興趣，因此該校英語教師將在國外所學的方式，帶回台灣、帶回東原國中，改變英語課堂的學習方式，增加學習興趣，也讓學生更主動、自然的說英語。

此外，參與計畫的英語教師回校後，也與外師透過雲端視訊進行英語協同教學，課程內容豐富，外師也曾到訪東原國中為學生授課，全程以英語進行聖誕節、在地學習地圖、文化融入等內容的主題式課堂教學，受到學生青睞。

去年代表東原國中前往美國的三年級學生曾建龍、邱士鈞都認為，這趟短期遊學是非常難得的體驗，文化的交流不再只是課堂上看到的剪報照片、活動，而是活生生真實呈現在眼前，相當不可思議，他們也會把握這難得的機會，好好學習。

(中時)

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