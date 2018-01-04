瀛海中學首位南非學生 「天使之翼」在台展翅

2018年01月04日 10:19 中時 曹婷婷

來自南非的女孩Nozipho，因為「天使之翼」計畫有機會來台灣學習，獲得瀛海中學支持，「我來自一個生活艱難的國家，住簡陋小木屋，搬去和祖母同住才有上學的機會。為了上學，每天赤腳走路到12公里外的學校，學校沒有提供任何食物，台灣學生隨手可得的營養午餐，我完全無法想像。」她的刻苦歷程意外感召台灣孩子，總務處統計，近來午餐廚餘與同期相比減少近2成。

南非非洲聯邦商會主席暨瓦爾省農業部官員威廉(William Mphuthing)上周陪同高二國際交換學生Nozipho Mazibuko到瀛海中學，瀛海校長陳金龍表示，在國際部老師建議下，參與威廉投入「天使之翼」計畫長達10周，董事會除贊助機票食宿等相關經費，為了不讓學習中斷，也特別安排Nozipho參與該校經英國劍橋大學認證國際課程，另也會到農業單位學習相關技術，帶回家鄉應用改善生活。

「能踏上台灣的土地，簡直是美夢成真。」Nozipho4日與全校師生分享自己的生命故事，她說，學費和教材費用高昂情形下，即便母親被迫離開農場去遠方鎮上找工作貼補，Nozipho可能無法再繼續教育課程，她於是只能去祖母家以順利求學，雖然祖母得到一塊35公頃南非政府幫助新興農民的土地，但距離學校非常遙遠，來到台灣，她希望能努力學習相關農業技能，讓家裡有機會脫貧。

校長透露，學生聽完Nozipho的故事後，或許心有所感，總務處所統計的午餐日廚餘與同期相比減少近2成，「這也是很好的學習機會」。透過威廉先生幫助南非弱勢家庭的「天使之翼」計畫，Nozipho除了有機會在瀛海高一課程以英文繼續學習，課餘時間也會到相關農場觀摩學習農業技術，例如蠶繭養殖等。

(中時)