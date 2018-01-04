西螺福興宮發揚聖母慈悲 設獎助學金鼓勵學子

2018年01月04日 10:15 中時 張朝欣

為發揚西螺太平媽聖母慈悲、關懷學生成長教育，西螺福興宮董監事決定在2018新年度設立獎助學金，4日在福興宮開跑，鼓勵家庭困頓努力求學的學子，在他們最需要的時候扶助一把，真正落實宗教對人的關懷。

2018年「西螺媽祖太平媽」獎助學金成立活動，4日由福興宮董事長楊文鐘等人共同主持，初期階段以西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉、莿桐鄉、林內鄉的國小、國中、高中弱勢家庭孩為對象。

楊文鐘表示，福興宮長期辦理公益慈善事業，關懷各個年齡層及族群，此次設立獎助學金，主要是更深入的推廣社會教化工作，希望藉此彰顯西螺媽祖太平媽聖意。

楊文鐘說，福興宮獎助學金制度，是由廟方帶頭給予未來社會棟樑的學生們些許幫助，希望拋磚引玉，吸引更多善心人士及企業加入關懷行列，讓孩子們在成長求學的過程中不要受挫、安心就學，來日可以回饋社會，幫助更多需要幫助的人。

福興宮指出，補助對象為國小以上持有低收入戶證明者，經導師家訪加註意見、學校初審小組審查通過後，造冊送廟方複審，每學年助學金額國小每名2000元、國中3000元、高中4000元。

縣政府則感謝福興宮董事長楊文鐘做為宮廟散播愛心的領航者，希望在教育處長梁恩嘉、社會處長徐忠徹，以及各鄉鎮長與各校校長的共同努力下，藉由獎助學金協助突遭困境家庭，以及無力負擔學雜費的學子。

(中時)