2018年01月04日 10:23 中時電子報 尉遲佩玉 、 楊馨 中天新聞／ 陳孟輝 ／綜合報導 中天新聞／／綜合報導

綠薯條發芽變「人蔘」？麥當勞：只是鬚根。(翻攝自爆料公社)

吃到綠薯條不稀奇，「發芽薯條」更厲害！彰化一名孕婦日前到麥當勞買餐，表示自己吃到疑似發芽的綠薯條後嘴麻、腹痛，朋友代她將薯條照片PO網。台灣麥當勞回應，消費者拒絕留下薯條送驗，照片看起來只是去皮沒去乾淨，疑似發芽的部分其實是鬚根，不會有毒素。

孕婦友人在臉書《爆料公社》代為發文，彰化某麥X勞副理表示：「台灣氣候潮濕，所以馬鈴薯呈現綠色是正常的」。PO文指出「麥X勞副理說了一堆不專業又想卸責的理由，急著要把疑似發芽的薯條討回去…我有很明確說我不要任何賠償，只希望他們查明食材哪個環節出問題」。

消費者認為薯條疑似發芽，拍照PO網。(翻攝自爆料公社)

消費者認為薯條疑似發芽，拍照PO網。(翻攝自爆料公社)

根據蘋果日報報導，台灣麥當勞表示，餐廳已在第一時間致歉，後續也由營運主管與消費者溝通；薯條是採用整顆馬鈴薯切條後製作，但新鮮馬鈴薯剛採收時因表皮較硬，去皮過程無法完全去除塊莖連接植物體的匍匐莖，才出現消費者反映的問題，沒有安全疑慮。

網友則回應「薯條變人蔘！」、「是薯條爺爺啦」、「龍鬚菜口味？」、「今年要發了」、「嘴麻絞痛？應該是吃到毒藥吧」、「薯條都敢吃了，還在意發芽？」、「不是蟑螂腳就好」。

(中時電子報)