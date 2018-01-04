結合AR體驗技術 北門遊客中心增互動設施

北門遊客中心內新增5項AR（擴增實境）互動式設施，遊戲內容也結合在地特色，增加觀光賣點。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
北門遊客中心內新增5項AR（擴增實境）互動式設施，遊戲內容也結合在地特色，增加觀光賣點。（莊曜聰攝）

「哇，我在抓魚耶！」小朋友站在鏡頭前，模樣投射到螢幕上，衣服卻換成了青蛙裝，雙手努力揮動，隔空抓起北門特產的虱目魚來；這是北門遊客中心新增的AR（擴增實境）互動式設施，共有5種，遊客們體驗過後，大呼有趣。

AR是將虛擬物件放到實體空間，結合真實與虛擬空間的技術，由於是以3D方式呈現，具有視覺性，甚至可以即時互動，除了帶來娛樂效能外，如果能夠善加利用，不但可以增加生活便利性還能兼具教育性。

雲嘉南濱海國家風景區管理處花費近150萬元，在北門遊客中心裡打造新設施，運用時下正夯的AR體感設施，增加與遊客間的互動，而且5項遊戲分別融入沿海地區的風情特色，一輪玩下來，對在地生態、宗教、鹽業與人文產業都能有基本了解。

遊客的身影被鏡頭捕捉後，即時影像傳送到面前的螢幕裡，根據遊戲的內容換上不同的裝扮，可體驗鹽工在鹽田曬鹽、耙鹽、挑鹽的辛苦工作，也能和伙伴一起比賽誰抓的虱目魚比較多，還能變身黑面琵鷺，感受千里來台過冬的漫長旅程，也結合南鯤鯓代天府，推出「王爺擲杯」遊戲，向神明許願求好運，且過程還能用Q-Rcode掃描，列印出照片紀念，眾人都玩得不亦樂乎。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
下周寒流恐侵台！暖胃「貢寮鮑金… 淺草寺驚見2亮點 台灣人看了很有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。