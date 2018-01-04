結合AR體驗技術 北門遊客中心增互動設施

2018年01月04日 10:18 中時 莊曜聰

北門遊客中心內新增5項AR（擴增實境）互動式設施，遊戲內容也結合在地特色，增加觀光賣點。（莊曜聰攝）

「哇，我在抓魚耶！」小朋友站在鏡頭前，模樣投射到螢幕上，衣服卻換成了青蛙裝，雙手努力揮動，隔空抓起北門特產的虱目魚來；這是北門遊客中心新增的AR（擴增實境）互動式設施，共有5種，遊客們體驗過後，大呼有趣。

AR是將虛擬物件放到實體空間，結合真實與虛擬空間的技術，由於是以3D方式呈現，具有視覺性，甚至可以即時互動，除了帶來娛樂效能外，如果能夠善加利用，不但可以增加生活便利性還能兼具教育性。

雲嘉南濱海國家風景區管理處花費近150萬元，在北門遊客中心裡打造新設施，運用時下正夯的AR體感設施，增加與遊客間的互動，而且5項遊戲分別融入沿海地區的風情特色，一輪玩下來，對在地生態、宗教、鹽業與人文產業都能有基本了解。

遊客的身影被鏡頭捕捉後，即時影像傳送到面前的螢幕裡，根據遊戲的內容換上不同的裝扮，可體驗鹽工在鹽田曬鹽、耙鹽、挑鹽的辛苦工作，也能和伙伴一起比賽誰抓的虱目魚比較多，還能變身黑面琵鷺，感受千里來台過冬的漫長旅程，也結合南鯤鯓代天府，推出「王爺擲杯」遊戲，向神明許願求好運，且過程還能用Q-Rcode掃描，列印出照片紀念，眾人都玩得不亦樂乎。

(中時)