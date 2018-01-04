2018年01月04日 10:19 中時 曹婷婷

助青年就業，台南首創職涯On Line平台！青年失業率高居不下，鑒於年輕人生活離不開3C產品，永康就業中心打破傳統就業服務臨櫃諮詢的模式，9日起提供「線上諮詢服務」，主動將就業服務等資源送到每一個青年手中。

傳統求職型態是翻報，後來進化到上網求職，近年，政府廣設就業服務中心，提供民眾多元求職管道，不過，就業中心統計，青年主動到就業中心謀職比例明顯偏低，約僅有2至3成，但現在許多企業、廠商則都會透過就業中心提供職缺訊息、面試等，如何將青年連接到這個平台，更顯重要。

永康就業中心指出，有感於大部分青年都是人手一機，生活離不開網路或手機，就業中心決定善用此一特性，結合雲端系統提供職涯諮詢服務，讓廣大的青年求職人口能夠無距離、無空間限制的接受就業服務，希望能有效降低青年失業率，並廣泛進行青年職涯服務。

永康就業中心表示，為了讓職涯服務打破傳統服務模式與框架，讓就業服務、職涯諮詢沒有距離、沒有時間、空間限制，發想透過免費視訊會議平台，讓大家可在任何地方接受就業服務。

再者，透過雲端技術及網路，讓居住在偏鄉地區的民眾也能有高品質的服務，讓就業諮詢服務無遠弗屆，就像便利商店般，垂手可得。有興趣民眾可由網路報名預約服務，一對一專人提供線上就業諮詢，協助釐清就業問題。

永康就業中心表示，若諮詢過程中，評估需其他諮詢服務，如市場趨勢增進、履歷撰寫、面試技巧提升，甚至是心理師深度諮詢服務，皆可協助連結，深化原本親自臨櫃提供的就業服務內容。民眾可先填寫報名資料，並免費下載ZOOM視訊會議軟體，服務人員會主動聯繫並提供線上諮詢號碼，輸入號碼後便可與專人一對一線上諮詢。相關問題請電洽06-2038560分機223杜小姐。

(中時)