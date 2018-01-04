美重磅新書爆料 第一千金伊凡卡想當女總統

第一千金伊凡卡被新書爆料，加入白宮最終目的是為了佔得選總統的先機。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，一本由前記者沃爾夫（Michael Wolff）執筆、即將於美國出版上市的新書《烈燄與怒火：川普白宮揭密》（Fire and Fury: Inside the Trump White House），經由專訪百餘名重量級人士集結而成，內容充滿大量震撼爆料，未上市即造成美、英多家大型媒體關注。其中有兩點最讓人感到有趣，書中爆料指出，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與丈夫庫許納（Jared Kushner）之所以接下白宮職務，是為了讓伊凡卡能在未來出馬競選總統，踢下希拉蕊（Hillary Clinton）、成為美國真正首任女總統。

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第二則精彩爆料則是，對自己自信心極高的川普（Donald Trump），在前年總統大選開票當晚八點，當發現自己的得票數逐漸超越希拉蕊之際，其長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）透露，父親的表情有如「看到鬼」般不可置信，而繼母梅蘭妮亞（Melania Trump）卻流下非喜悅的眼淚。但當局面大勢抵定時，川普突然變了一個人，開始相信這是他應得的，並堅信自己能擔當美利堅合眾國總統重責大任。

即將問世的新書中爆料，川普其實在大選開票當晚，原本是不相信自己會當選總統的。（圖/美聯社）

即將問世的新書爆料，川普當選那晚，夫人梅蘭妮亞（圖右）流下非愉悅的淚水。（圖/美聯社）

對於總統夫妻的私生活，新書中更直指，川普是繼甘迺迪（John F. Kennedy）與賈桂琳（‎Jacqueline Kennedy Onassis）入主白宮之後，第一對分房睡的總統夫妻。入住白宮的第一天，他就覺得這個「官邸」讓他煩惱且感到些微恐懼。而對外總是高度自我膨脹的川普，最欽佩的企業家則是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch），他曾多次公開稱梅鐸是最優秀的企業家，但諷刺的是，見多識廣的梅鐸，卻似乎不認同川普，反而被新書爆料，曾私下因為H-1B工作簽證爭議，在電話中痛罵川普是一個「超級白痴」！（What a f****** idiot）

(中時電子報)

文章來源：10 explosive revelations from new Trump book

文章來源：Donald Trump Didn’t Want to Be President

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